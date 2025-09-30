《巨塔之后》宣萱女王氣場全開｜首集喪換7個造型熖壓群芳 網民激讚：第二個汪明荃！
廣告
由《新聞女王》班底打造的無綫新劇《巨塔之后》昨晚（29日）華麗首播，女主角宣萱一登場即氣場全開，在短短一集內竟然換足7個不同造型，從專業幹練的醫生look到閃耀全場的晚裝，猶如上演一場個人時裝騷！宣萱單憑細膩的微表情與自信逼人的步伐，已完美演繹「行路有風」的狀態，成功震懾全場，究竟這位機智聰穎的新任豪門太太，將會掀起怎樣的風暴？
《巨塔之后》首播宣萱女王登場 7大造型逐個睇
《巨塔之后》開播即成焦點，宣萱飾演的心胸肺外科醫生董一妍，嫁入豪門的世紀婚禮場面浩大。在首集中，宣萱的造型百變，完全是一場視覺盛宴，總共換了7套服飾，完美展示角色的多面性。當中包括專業的醫生袍、手術室綠袍、配上長頸巾雪紡恤衫的黑色套裝、華麗的婚紗、閃石低胸晚裝、黑色金扣雪紡恤衫，以及型格悠閒的白色孖襟上衣配牛仔褲。宣萱在劇中不論面對病人或丈夫鍾鎮濤時眼神溫柔，但轉身面對充滿戒心的王氏家族成員時，又能瞬間切換成充滿威嚴的姿態，其強大氣場被網民大讚是「自帶氣場的大女主」。
吳若希火紅晚裝鬥性感 劉佩玥轉行知性貴婦風
劇中另外兩位女角吳若希（Jinny）與劉佩玥（Moon）的造型同樣吸睛，各具特色。飾演巴辣大嫂的吳若希，造型相當冶艷，除了標誌性的大紅唇妝容，衣著顏色亦極為鮮艷。首集她便以超貼身的鮮黃色及火紅色晚裝裙亮相，完美勾勒出其葫蘆身段，完全看不出已是兩孩之母。而飾演知性專業女性的劉佩玥則風格大變，造型趨向高貴保守，開場的黑色西裝配黑紗長裙，低調中見奢華；婚宴上的蝦肉色低胸連身裙，以及古典長髮配絲質恤衫的造型，均突顯其睿智沉穩的豪門媳婦形象，為觀眾帶來十足新鮮感。
網民洗版激讚宣萱 「第二個汪明荃」登場
劇集播出後，網民討論區瞬間被洗版，輿論一面倒激讚宣萱的表現，認為她完美駕馭了「董一妍」這個充滿氣場的角色，更封她為「第二個汪明荃」，讚揚她的角色能成為潮流指標。大量留言湧現：「宣萱就是自帶氣場的大女主！」、「顏值、氣場、演技都在線」、「真的很有精英感」、「行走的衣架子」、「這就是幹練職場女性的model」。看來宣萱的女王魅力，已成功為《巨塔之后》打響頭炮，掀起新一輪追劇熱潮。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期