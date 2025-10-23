巨塔之后｜現實身份是瑜伽導師身形超弗 趙璧渝演叛徒爆喊表忠宣萱勁搶戲

TVB台慶劇《巨塔之后》熱播掀起全城追劇潮，劇情焦點除了落在主角宣萱身上，劇中另一位徒弟卓盈（趙璧渝飾）的關係線同樣精彩。卓盈一度離棄師傅，但在關鍵手術中，見到宣萱手痛至無法執刀，她挺身而出成為「替手」，事後更眼泛淚光向師傅表白：「我仲有好多嘢要跟你學架！一日為師，終身為師」，場面令不少觀眾動容，大讚「睇到眼濕濕」。