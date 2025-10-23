巨塔之后｜現實身份是瑜伽導師身形超弗 趙璧渝演叛徒爆喊表忠宣萱勁搶戲
令人動容的師徒感情戲
卓盈（趙璧渝Osanna飾）之前離棄師傅董一妍（宣萱飾）埋方欣（陳煒飾）堆，幸獲一妍重新給予機會參與富商魏孝棠（潘志文飾）兒子手術。手術期間，一妍手痛至無法拿穩手術刀，方欣亦因得悉一妍手痛真相，企圖阻止一妍繼續做手術；於危急關頭，卓盈主動請纓幫做宣萱「替手」，事後又與其他醫護人員齊齊為一妍「講說話」，場口感人。卓盈一句：「我仲有好多嘢要跟你學架！一日為師，終身為師」，加上一妍的回應：「記住，唔可以睇小你自己」，盡顯師徒間深厚情誼，網友亦為之動容：「好鍾意呢場師徒戲，睇到眼濕濕」。
瑜伽導師趙璧渝演叛徒 爆喊表忠勁搶戲
對於師徒戲獲讚感動，Osanna接受官方訪問時，直認對這場戲印象最深刻：「呢場係全劇唯一一場戲可以畀我向宣萱呢個師傅表達一直以嚟嘅尊敬同埋感激。因為我哋都戴住口罩，所以眼神、聲線嘅演繹好重要，好多謝佳導（劇集總監製鍾澍佳）同宣萱姐姐喺現場嘅耐心指導！」談到與宣萱合作，Osanna表示完全感受到宣萱的專業，更笑言宣萱成日萬歲：「姐姐好Nice好有風範，會同我哋溝通傾偈。喺拍攝嘅三個月入面，完全感受到宣萱姐姐嘅專業。每次有姐姐嘅場口我都會忍唔住成日去睇Mon學習姐姐演戲嘅眼神、節奏等等。姐姐又成日萬歲，每一日嘅拍攝氣氛都好愉快。」
趙璧渝首次拍攝手術戲份 靠狂煲紀錄片模仿手勢
Osanna曾在兩輯《白色強人》飾演急症室醫生，今次第三度挑戰醫生角色，Osanna直言依然有挑戰性：「今次係第一次參與拍攝做手術嘅場口，事前有睇過一啲醫療劇/紀錄片，睇吓真實嘅醫生做手術嘅過程，盡量學習同模仿步驟、手勢、講說話嘅語氣同埋眼神。」Osanna透露亦有聽任職護士的媽媽分享：「我媽咪係精神科護士，對病理學名同藥物名都會有了解；同埋媽咪平時都會同我分享佢作為醫護人員面對病患嗰陣嘅心態。」除了藝人，Osanna還是一位瑜伽導師，並經常在社交平台分享靚相大晒美好身段。