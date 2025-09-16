宣萱《巨塔之后》嫁鍾鎮濤即遇空難！慘變殺人嫌疑犯 復仇金句震撼曝光！
《巨塔之后》預告震撼曝光 宣萱AI造型霸氣登場
無綫官方最新釋出的首條宣傳預告片，瞬間引爆全城期待！預告片以時隔33年再為無綫拍劇的鍾鎮濤（B哥）揭開序幕，他以醫生造型，眼神充滿悲哀擔憂地說出：「我時日無多，邊個可以承繼我嘅醫療王國」。畫面一轉，宣萱的獨白隨即響起：「依家開始，你未完成嘅事，我會比你做得更好…每個醫生心裏面都有一座墳墓，埋藏住救唔到嘅病人，我嗰個仲有要鏟除嘅敵人。」其充滿魅惑又堅定的語氣，配上由AI技術生成的華麗宮庭造型及陰森古堡背景，短短30秒已將劇集的權鬥復仇、家族繼承等核心元素展現得淋漓盡致，張力十足。
劇組重本遠赴布拉格拍攝 8,000呎城堡實景曝光
為了呈現上流社會的奢華與顯赫，《巨塔之后》製作不惜工本，務求令劇情更具說服力。劇組特地拉大隊遠赴布拉格，租用佔地超過8,000平方呎的華麗城堡進行實景拍攝，單看畫面已極盡奢華。此外，劇中多場爆炸、大型意外及醫療搶救等大場面，製作水準均達到電影級別。尤其值得一提的是，所有醫療場口均在真實醫院內拍攝，無論是會議室、病房還是手術室，甚至連使用的醫療設備都是真實的，力求為觀眾帶來最貼地、最真實的視覺盛宴，製作極度認真。
鍾鎮濤時隔33年回巢拍劇 內地開播即登熱搜No.1
《巨塔之后》除了劇情吸引，演員陣容亦是鑽石級，其中最大亮點莫過於時隔33年再度回巢拍劇的鍾鎮濤。劇集尚未在香港播出，已率先在內地掀起熱潮，成績斐然。劇集在內地平台播出前，站內預約已衝破161萬；開播僅一小時，熱度已火速飆升，並霸佔多個劇集榜及熱搜榜第一位，單日播放量更超過828.2萬。當中，「巨塔之后復仇反轉」的相關微博話題閱讀量更超越一億，被內地網民譽為「港劇文藝復興的開始」，可見其受歡迎程度，為香港的播映打下強心針。
內地網民率先激讚洗版：演員陣容太豪華！
劇集在內地播出後，網民反應一面倒激讚，討論區及社交平台被好評洗版。不少觀眾對劇集華麗的製作及靚人靚景讚不絕口，紛紛留言：「畫面夠靚仔」、「光看預告就熱血沸騰」。而強大的演員陣容更是討論焦點，網民大讚：「演員陣容太豪華了，怎能不期待」。對於久未在公仔箱露面的鍾鎮濤，網民亦表現得相當雀躍，激動表示：「很久不見阿 B 哥（鍾鎮濤）！即便這年紀還是很帥！」，可見觀眾對《巨塔之后》的期待值已經爆燈！