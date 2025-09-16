宣萱《巨塔之后》嫁鍾鎮濤即遇空難！慘變殺人嫌疑犯 復仇金句震撼曝光！

無綫重頭劇《巨塔之后》即將首播，劇情極具衝擊性！宣萱飾演的著名心胸肺外科醫生，與鍾鎮濤飾演的集團主席在歐洲舉行世紀婚禮後，竟雙雙遇上飛機失事，場面震撼。鍾鎮濤重傷昏迷，宣萱更慘被夫家指為最大嫌疑人，一夜間從天堂墮入地獄。官方最新預告中，她一句霸氣復仇金句，預示一場豪門風暴即將來臨，究竟這場空難背後隱藏著甚麼驚天陰謀？