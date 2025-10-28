張頴康《巨塔之后》淪階下囚｜虐心爆喊提離婚 網民激讚「四段式喊戲」：值得攞獎！
昨晚結局周高潮 張頴康獄中崩潰提離婚
《巨塔之后》劇情進入結局周，高潮迭起！昨晚一集講到，張頴康飾演的彭建邦因明塱醫療城天秤倒塌事件東窗事發，最終被捕淪為階下囚。一直對他不離不棄的老婆王啟澄（蔣家旻飾）前來探望，本想給予支持，豈料走投無路的建邦為免連累愛妻，竟狠下心腸提出離婚，更拋出絕情對白：「老婆，我今次甩唔到身架啦，我踎硬監，我咩前途都冇架啦，我唔想拖累你，你走啦老婆！」面對老公突然劃清界線，啟澄強忍激動，哽咽表示：「我哋講好咗架嘛！有啲咩事，兩公婆一齊面對」，但建邦依然堅持，令她徹底心碎，場面極度催淚。
張頴康「四段式喊戲」演技封神 蔣家旻哭得心碎又靚
這場虐心戲之所以感染力十足，全靠張頴康與蔣家旻的精湛演技。張頴康的「男人最痛」演繹層次分明，上演一幕「四段式遞進喊戲」，由最初嘴唇微顫、眼淚慢慢流出，到捂著嘴低聲痛哭，再緩緩癱坐在地上，最後待老婆離開後仰天痛哭，將角色的絕望與不捨演繹得淋漓盡致。而蔣家旻亦將強忍痛心的狀態演得自然動人，全程哭得委婉又漂亮，雙眼更因極力壓抑情緒而哭至變形，演技大獲好評。蔣家旻事後亦在社交平台分享感受：「我睇返，自己都有啲眼濕濕，（呢場）係我最鍾意嘅一場戲，最後憑感覺講對白臨場發揮，當刻『真實感覺』先最觸動人心。」
陳楨怡演技大躍進 凌厲眼神反擊湯鎮業
除了主角的感情線，劇中另一場對手戲亦同樣張力十足。陳楨怡飾演的王啟心，面對剛換腎甦醒的富豪老爺柯永成（湯鎮業飾）當面對質，非但沒有被嚇窒，反而氣場全開。當湯鎮業警告她不要傷害其兒子時，陳楨怡以凌厲眼神配上帶刺的語氣反擊：「我冇呃你個仔結婚，係佢主動向我求婚，仲求咗三次我先應承！」更食住對方著緊兒子的弱點，霸氣警告：「如果你仲想同我開戰，我勸你遲吓先！你宜家孭住個氧氣做人，養長條命最緊要。」面對資深前輩湯鎮業依然零怯場，不少網民都大讚陳楨怡演技大有進步。
網民睇到眼濕濕 狂讚：絕對值得憑呢一幕攞獎
張頴康與蔣家旻這場離別戲播出後，網民反應一面倒激讚，紛紛表示被二人的演出深深感動。大批網民湧入討論區留言洗版：「演得入肉」、「很心碎的一幕」、「大難臨頭沒有各自飛，超感動」。更有不少人替這對劇中夫妻的遭遇感到不值，向編劇喊話：「他們是真愛…可否給他們一個Happy Ending？」同時，張頴康的超班演技亦獲網民力捧：「張頴康演技超好、七情上面」、「演技好好，不只是嚎啕大哭，而是哭得有層次」，更有網民認為他應憑此角爭獎：「張頴康絕對值得憑呢一幕攞獎」。