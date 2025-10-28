張頴康《巨塔之后》淪階下囚｜虐心爆喊提離婚 網民激讚「四段式喊戲」：值得攞獎！

台慶劇《巨塔之后》昨晚劇情掀起高潮，張頴康飾演的彭建邦因收受利益被捕，更在獄中與老婆蔣家旻上演一場極盡虐心的離別戲！張頴康為了不拖累對方，竟忍痛提出離婚，其「四段式遞進喊戲」演技大爆發，睇到觀眾心碎。究竟這對苦命鴛鴦最終結局如何？