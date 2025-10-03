《巨塔之后》兩大古裝男神世紀同場！吳岱融邪氣登場嚇窒網民：鷲哥又做大反派？

《巨塔之后》昨晚劇情掀起全城熱議，焦點竟不是宣萱與陳展鵬的權鬥，而是兩大昔日古裝男神湯鎮業與吳岱融的驚喜同場！二人雖然暫未有直接對手戲，但已成功引爆網民的集體回憶，尤其吳岱融一出場的陰險眼神，更令觀眾不禁心頭一凜，紛紛猜測他是否再度飾演大反派角色，為劇情埋下更深伏線。

湯鎮業追思會搞事 吳岱融邪氣登場掀熱話

在昨晚播出的劇情中，由湯鎮業飾演的柯永成突然闖入王進濤（鍾鎮濤飾）的追思會，更囂張地大講風涼話：「剩番一屋女人，閂埋門慢慢喊」，其霸氣姿態將角色目中無人的性格表露無遺。有眼利網民更發現，湯鎮業在劇中儼如「吃貨擔當」，幾乎每個有他出現的場口，不是正在品嚐美食，就是在前往餐廳的路上，相當有趣。而另一位男神吳岱融的登場雖然只是簡單的吃飯場口，但他因過往的經典反派角色「高天鷲」及「葉嘯天」太深入民心，其充滿盤算的眼神瞬間引發網民無限聯想，認為他絕非善類。

最帥段譽決戰最帥花無缺 兩大男神昔日經典回顧

兩大昔日電視圈的頂級小生難得在同一部劇集出現，自然勾起觀眾的無限回憶。湯鎮業在1982年憑劇集《香城浪子》一炮而紅，同年在經典金庸劇《天龍八部》中飾演段譽一角，其英俊不凡的公子形象至今仍是經典，被譽為「最帥段譽」。而吳岱融則在1980年代末至1990年代初憑《絕代雙驕》、《玉面飛狐》等劇集成 TVB 當家小生，他在《絕代雙驕》中飾演的花無缺，其白衣翩翩的造型更被無數網民推崇為無可取代的「最帥花無缺」，兩位男神的經典地位不言而喻。

網民集體回憶湧現 留言狂猜吳岱融角色

這次兩大男神世紀同場，立即在網上討論區引爆話題，網民紛紛留言表達興奮之情，更將兩人年輕時的俊朗外貌作比較，大讚「湯鎮業五官標緻，吳岱融則男人味濃」。對於吳岱融的角色，網民的陰謀論更是滿天飛，不少人憑他一個眼神就斷定他是奸角，紛紛留言表示：「鷲哥個樣好似好有陰謀咁」、「鷲哥唔通又係大反派？」，極度期待他與湯鎮業在劇中會上演怎樣的鬥智鬥力戲碼，為劇集增添了極大的追看性。

巨塔之后 湯鎮業 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
圖片來源:TVB

