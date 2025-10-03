《巨塔之后》兩大古裝男神世紀同場！吳岱融邪氣登場嚇窒網民：鷲哥又做大反派？

《巨塔之后》昨晚劇情掀起全城熱議，焦點竟不是宣萱與陳展鵬的權鬥，而是兩大昔日古裝男神湯鎮業與吳岱融的驚喜同場！二人雖然暫未有直接對手戲，但已成功引爆網民的集體回憶，尤其吳岱融一出場的陰險眼神，更令觀眾不禁心頭一凜，紛紛猜測他是否再度飾演大反派角色，為劇情埋下更深伏線。