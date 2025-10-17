蔣家旻《巨塔之后》14集換20個造型｜親揭狂著短褲之謎 網民激讚：長腿太吸睛！

台慶劇《巨塔之后》熱播，劇中飾演王家三小姐的蔣家旻（Angel）造型引起全城熱議！有眼利網民發現她竟在短短14集內換足20個造型，幾乎每場戲都像一場華麗的時裝騷，相當吸睛。Angel更在社交平台親自解開自己狂著「短打」之謎，究竟背後有何專業考量？