蔣家旻《巨塔之后》14集換20個造型｜親揭狂著短褲之謎 網民激讚：長腿太吸睛！
蔣家旻IG曬冷20個造型 變身《巨塔之后》時裝女王
隨著劇集播出，蔣家旻飾演的王啟澄（Angel）的百變造型成為焦點，她日前在社交平台大晒劇中多個吸睛打扮，並笑言拍攝過程猶如一場時裝騷。從她分享的照片可見，在首14集中，她已換了足足20個不同造型，平均每集出場都換上超過一套新衫，誠意十足。她更發文寫道：「每一場每一集都在換衣服，盡量不重複，每一套都為角色而生，巨塔的女人們，每一幕都是 Fashion Show」。帖文一出，立即引來大量網民討論，大讚其造型新潮貴氣，充滿女人味，完美突顯其角色豪門千金的氣派。
蔣家旻親揭揀短褲內幕 「我覺得我嘅特點係對腳」
對於造型上的心思，蔣家旻受訪時透露自己亦有給予意見，務求令角色更立體。她直言為了與劇中大嫂、二嫂的長裙或長褲造型作出區分，她主動向劇組提出建議：「我覺得我嘅特點係對腳，所以我建議主力揀短裙短褲畀我。」此舉不但成功塑造出角色的獨特風格，更將其長腿優點表露無遺。此外，連唇膏顏色她都一絲不苟，特別選用「Barbie pink」來突顯角色性格。她又大爆總監製鍾澍佳對女演員要求極高，堅守「每個女演員都要靚」的宗旨，因此整個團隊在服裝、妝髮上都花了極多心機。
蔣家旻試造型由朝試到晚 幕後團隊落足心機
劇中每個華麗造型的背後，全靠台前幕後團隊的緊密合作。蔣家旻透露，單是首次試造型就花了整整一天，由朝到晚試了超過20多套衫，而在拍攝過程中，劇組更不斷為她「加碼」添置新裝。她大讚幕後同事非常專業，早於開拍前已熟讀劇本，為每個角色準備好大量服裝。除了服裝，蔣家旻與劇中飾演其妹妹的陳楨怡亦不時在網上分享搞笑互動，早前就有片段拍到陳楨怡化身「阿四」為她拿東西兼瘋狂拍照，盡顯姊妹情深，亦讓觀眾看到她們鏡頭後活潑的一面。
網民洗版激讚蔣家旻造型 「又靚又Classy」
蔣家旻在《巨塔之后》的「小香風」造型獲得網民一面倒好評，不少觀眾湧入其社交平台留言洗版，大讚她的打扮非常亮眼。網民紛紛留言表示：「套套衫都著得好好睇」、「短褲短裙這麼好看」、「將你對長腿優點表露無遺」。更有網民搞笑地說：「哈哈！著到去飲咁返工」，形容其上班造型華麗得像去參加宴會。大部分留言都認為她的造型「又靚又 Classy（優雅）」，成功為劇集增添不少時尚感，掀起追看及模仿熱潮。