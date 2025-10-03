巨塔之后 ｜ 72歲鍾鎮濤霸氣主席上身 堅持一take過5頁紙劇本背後原因勁心酸

現年72歲的鍾鎮濤（B哥）在熱播劇《巨塔之后》中飾演霸氣集團主席，其凍齡外貌和精湛演技引發全城熱話！近日他自爆為了一場戲，竟堅持要一take過完成長達5頁紙的超難劇本，其敬業精神震撼全場。究竟是甚麼驅使他對自己有如此高的要求？而他維持數十年如一日帥氣外表的秘訣又是什麼？