巨塔之后 ｜ 72歲鍾鎮濤霸氣主席上身 堅持一take過5頁紙劇本背後原因勁心酸

現年72歲的鍾鎮濤（B哥）在熱播劇《巨塔之后》中飾演霸氣集團主席，其凍齡外貌和精湛演技引發全城熱話！近日他自爆為了一場戲，竟堅持要一take過完成長達5頁紙的超難劇本，其敬業精神震撼全場。究竟是甚麼驅使他對自己有如此高的要求？而他維持數十年如一日帥氣外表的秘訣又是什麼？

鍾鎮濤一take過5頁醫療術語劇本

在《巨塔之后》中，鍾鎮濤飾演的集團主席王進濤氣場強大，而為了塑造角色的權威感，劇本安排了大量演講場口。其中，他登場的第一場戲便要面對極大挑戰，演講對白不僅長達四、五頁紙，更充滿「胎兒心臟宮內介入治療」、「右心室」、「肺動脈瓣」等艱澀的醫療專業術語，對任何演員來說都是一項艱鉅的任務。為了完美呈現主席的霸氣與自信，鍾鎮濤並未選擇分鏡拍攝，反而主動要求一鏡到底完成整段演說，挑戰極限。

鍾鎮濤親揭霸氣演繹背後苦功

面對如此艱深的劇本，鍾鎮濤在專訪中坦言事前下了不少苦功，絕不馬虎。他透露為了這場戲，事前花了足足幾天時間去熟習對白，做足準備。他更直言：「嗰度我係做咗好幾日功課，雖然觀眾而家睇到好似係分開拍。但其實當日拍攝我係一take要完成整段演講，呢個鏡頭亦係我演呢部劇最擔心嘅一段。」最終他憑藉驚人毅力成功一take完成，他憶述：「結果我真係一take完成拍攝，下面啲觀眾都全場拍掌，我心入面都有為自己鼓掌。」

72歲鍾鎮濤公開兩大凍齡秘訣

鍾鎮濤在劇中帥氣的外型完全不像72歲，獲讚保養得宜，他也大方分享自己的「逆齡秘技」。他認為首要條件是保持心境愉快，並表示：「開心最重要！好似今次咁拍到一套好劇，遇到一班好演員，拍得又靚，觀眾又鍾意，人生中有多啲呢啲令我開心嘅事情發生，自然就係『保養』嘅最佳良坊。」除此之外，他亦強調持續工作的重要性，認為工作能刺激腎上腺素，使人保持精神，更透露自己每月會安排10至15天的工作量，避免過勞又能維持活力。

觀眾激讚鍾鎮濤專業精神

鍾鎮濤對演出的堅持和專業態度，不僅讓他成功駕馭角色，更贏得了現場所有人的尊重。當他成功一口氣完成長達5頁的艱深對白後，現場的演員及工作人員立即報以熱烈掌聲，對他的表現讚不絕口。雖然未有網民留言流出，但從現場反應及劇集播出後觀眾的普遍好評可見，大家對這位前輩的敬業樂業精神深感佩服，認為他為後輩樹立了一個絕佳的榜樣，其專業態度絕對是劇集成功的重要因素之一。

陳楨怡自揭拍爆Seed場口有難度 感謝B哥

陳楨怡拍劇經驗只有四年左右，但已不乏代表作，無論是《新聞女王》中的聶莎莎、《巾幗梟雄之懸崖》中的攻心計女寧俐，都贏得了一定程度關注。來到《巨塔之后》，陳楨怡的演技挑戰似乎再升級，談到要對著前輩B哥怒吼兼鬧爆對方X街，陳楨怡坦言有壓力：「其實睇劇本見到呢場戲都好驚訝……咁都係我第一次要拍潑酒同鬧人X街嘅場口，事前我又冇同前輩B哥哥合作過……拍時個心有少少亂，因為場地好大，我要好大聲之餘、情緒又要爆發去到嗰個位。同場場戲其實得一次機會，因為要潑酒！但其實更加擔心嘅係，就係B哥哥話晒係前輩。」陳楨怡感激B哥哥給予了不少鼓勵及Advice：「B哥哥真係好nice，拍之前佢同我講：『你放心潑得！』仲用好慈祥嘅笑容望住我，畀咗好大嘅支持同鼓勵我，所以呢場戲都好順利，wide shot一次同近鏡一次就搞掂」又感激宣萱及導演為她做心理建設：「佢哋同我講：『你咩都唔好理，咩都唔好諗。』」

巨塔之后 鍾鎮濤 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 鍾鎮濤 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 鍾鎮濤 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 鍾鎮濤 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 鍾鎮濤 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 鍾鎮濤 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 鍾鎮濤 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 鍾鎮濤 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

