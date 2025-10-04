「巨塔之后」陳展鵬第五集先出場｜型爆賽車look登場惹揣測 網民：帥到掉渣！
陳展鵬賽車場型格登場 宣萱親自拉攏入局
劇情講到，一妍（宣萱飾）為了重返明塱集團董事會，親自前往賽車場，希望能拉攏投資銀行新任高層戴德橋（陳展鵬飾）成為盟友。陳展鵬甫出場即以全套賽車服亮相，型格十足，讓觀眾眼前一亮。不少網民立即截圖討論，紛紛留言大讚：「帥到掉渣」、「又型又颯~」、「全能型男登場！既是高層又是賽車高手」。陳展鵬的角色設定充滿神秘感，加上與女主角宣萱的對手戲火花四濺，讓觀眾對這對組合充滿期待，留言指：「就這樣看和宣萱挺合襯的」。同時，亦有網民對他到第五集才出場感到好奇，紛紛猜測其角色將會是左右劇情發展的關鍵人物。
蔣家旻「反骨琪」上身 主席寶座一集玩完
劇集另一焦點，絕對是憑2022年《美麗戰場》「反骨琪」一角深入民心的蔣家旻。劇中她飾演的王啟澄，在萬秀琳（謝雪心飾）的關鍵一票支持下，成功登上明塱集團主席之位，其得戚嘴臉完美重現「反骨琪」的招牌反骨樣。可惜她的主席寶座還未坐暖，就要即時面對30億貸款到期及醫院爆出造假醜聞等連串危機，最終更被踢出董事會，短短一集經歷人生高低起跌。網民對此看得相當投入，笑言這完全是「反骨琪集體回憶」，更留言嘲諷：「你現在不是反骨琪，不會成功的」、「反骨琪你太年輕了」，大讚她Mean味十足，演活了富家千金的囂張跋扈。
潘志文自費買中山裝開工 背後原因超專業
除了年輕演員表現亮眼，劇中一眾老戲骨亦同樣搶鏡。飾演富商魏孝棠的「御用中風王」潘志文，早前就在社交平台透露，劇中的中山裝造型原來是他的「私伙衫」。他解釋自資購入戲服的原因，盡顯專業精神：「因為我同時間拍緊《刑偵 12》同《巨塔之后》，我自己都想喺造型方面有少少唔同，所以我喺《刑偵 12》入面著西裝、打煲呔；去到《巨塔之后》我就買咗套中山裝」。他指造型經監製及服裝指導同意後才使用，甚至連眼鏡和戒指都是私人物品，務求讓兩個角色在視覺上有明顯區分，其敬業態度獲網民大讚。
網民熱議劇情勁快 期待陳展鵬宣萱鬥戲
《巨塔之后》播出首周，劇情節奏明快，特別是昨晚一集，蔣家旻極速上位又被罷免，加上陳展鵬終於登場，讓網民討論區洗版。有網民認為劇情推進太快，令人看得喘不過氣，但亦有大批觀眾大讚夠爽快，毫不拖泥帶水。輿論普遍對陳展鵬的登場表示期待，認為他與宣萱的組合充滿新鮮感，期待二人之後的連場鬥智鬥力的對手戲。不少留言表示：「終於等到陳展鵬出場」、「宣萱同陳展鵬氣場好夾」、「蔣家旻做得好好，好有反骨琪feel」，看來劇集成功掀起新一輪追劇潮。