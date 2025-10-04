「巨塔之后」陳展鵬第五集先出場｜型爆賽車look登場惹揣測 網民：帥到掉渣！

昨晚（3日）播出的台慶劇《巨塔之后》第五集，男主角之一的陳展鵬終於矚目登場！他以一身專業賽車手造型現身，旋即在網上引爆熱議，大批網民留言激讚「帥到掉渣」。不過，作為劇中重要角色，為何要等到第五集才出場，其背後原因及角色走向，已引起觀眾無限揣測，究竟他會為宣萱帶來助力還是成為最大敵人？