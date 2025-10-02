《巨塔之后》陳楨怡崩潰拔喉殺父？ 1分鐘爆喊戲嘴都震埋 網民睇到心酸

昨晚（10月1日）播出的台慶劇《巨塔之后》劇情掀起高潮，劇中飾演王家「仇恨小女兒」王啟心的陳楨怡，竟硬闖醫院病房，親手拔走昏迷父親王進濤（鍾鎮濤飾）的氧氣喉，場面極度震撼！她雙眼通紅、淚如雨下，連嘴唇都因極度痛心而顫抖，短短1分鐘的內心獨白戲盡顯掙扎與悲痛，成功讓觀眾感受到角色的悲痛與掙扎，網民紛紛大讚其演技「喊得又好又靚」！