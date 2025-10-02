《巨塔之后》陳楨怡崩潰拔喉殺父？ 1分鐘爆喊戲嘴都震埋 網民睇到心酸
昨晚（10月1日）播出的台慶劇《巨塔之后》劇情掀起高潮，劇中飾演王家「仇恨小女兒」王啟心的陳楨怡，竟硬闖醫院病房，親手拔走昏迷父親王進濤（鍾鎮濤飾）的氧氣喉，場面極度震撼！她雙眼通紅、淚如雨下，連嘴唇都因極度痛心而顫抖，短短1分鐘的內心獨白戲盡顯掙扎與悲痛，成功讓觀眾感受到角色的悲痛與掙扎，網民紛紛大讚其演技「喊得又好又靚」！
昨晚焦點 陳楨怡含淚拔喉震撼全網
昨晚劇情焦點，絕對是王啟心（陳楨怡飾）與父親的對手戲。她拿著父親的腦死亡報告，怒氣沖沖闖入病房，但當見到爸爸奄奄一息的模樣，瞬間心軟崩潰，雙眼通紅，豆大的眼淚不斷滑落。伴隨著內心獨白：「當我知道你出咗意外，我好開心…但係點解我會不自覺咁流眼淚？個心仲好痛！」她坦承無論過去發生何事，終究無法磨滅父女之情，最後更心痛表示：「宜家親眼睇住你畀董一妍搞到半死不活，我唔忍心，就等我幫你解脫啦！」隨即伸手拔喉。雖然陳楨怡演戲經驗尚淺，但這場戲感染力十足，將角色的心痛與矛盾演繹得淋漓盡致，讓觀眾看得相當揪心。
獲網民激讚
網民留言盛讚：「喊戲做得不錯，竟然令到我有點鼻酸」、「由眼紅到眼淚慢慢流出，演技都唔錯」、「陳禎怡哭得好美」，足見她的表現深入人心。
