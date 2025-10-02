《巨塔之后》陳楨怡崩潰拔喉殺父？ 1分鐘爆喊戲嘴都震埋 網民睇到心酸

昨晚（10月1日）播出的台慶劇《巨塔之后》劇情掀起高潮，劇中飾演王家「仇恨小女兒」王啟心的陳楨怡，竟硬闖醫院病房，親手拔走昏迷父親王進濤（鍾鎮濤飾）的氧氣喉，場面極度震撼！她雙眼通紅、淚如雨下，連嘴唇都因極度痛心而顫抖，短短1分鐘的內心獨白戲盡顯掙扎與悲痛，成功讓觀眾感受到角色的悲痛與掙扎，網民紛紛大讚其演技「喊得又好又靚」！

昨晚焦點 陳楨怡含淚拔喉震撼全網

昨晚劇情焦點，絕對是王啟心（陳楨怡飾）與父親的對手戲。她拿著父親的腦死亡報告，怒氣沖沖闖入病房，但當見到爸爸奄奄一息的模樣，瞬間心軟崩潰，雙眼通紅，豆大的眼淚不斷滑落。伴隨著內心獨白：「當我知道你出咗意外，我好開心…但係點解我會不自覺咁流眼淚？個心仲好痛！」她坦承無論過去發生何事，終究無法磨滅父女之情，最後更心痛表示：「宜家親眼睇住你畀董一妍搞到半死不活，我唔忍心，就等我幫你解脫啦！」隨即伸手拔喉。雖然陳楨怡演戲經驗尚淺，但這場戲感染力十足，將角色的心痛與矛盾演繹得淋漓盡致，讓觀眾看得相當揪心。

獲網民激讚

網民留言盛讚：「喊戲做得不錯，竟然令到我有點鼻酸」、「由眼紅到眼淚慢慢流出，演技都唔錯」、「陳禎怡哭得好美」，足見她的表現深入人心。

巨塔之后 陳楨怡 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 陳楨怡 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 陳楨怡 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 陳楨怡 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 陳楨怡 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 陳楨怡 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 陳楨怡 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 陳楨怡 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 陳楨怡 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 陳楨怡 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 陳楨怡 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 陳楨怡 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 陳楨怡 （圖片來源：TVB）
巨塔之后 陳楨怡 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

