《巨塔之后》陳楨怡發狂喪鬧72歲鍾鎮濤｜怒掟玻璃杯爆懸念：「一條人命嚟！」
昨晚首播即爆發 陳楨怡大鬧婚宴怒掟玻璃杯
在昨晚（29日）首播的劇情中，陳楨怡飾演的王家四女啟心，於父親王進濤（鍾鎮濤飾）與新婚妻子（宣萱飾）的世紀婚宴上突然發難，成為全場焦點。她一進場便怒氣沖沖，多次指著父親破口大罵「X街」，更在眾目睽睽之下將整杯紅酒潑向鍾鎮濤，隨後更激動地將玻璃杯掟在地上洩憤，並揚言要與父親斷絕關係。整個過程火藥味十足，而她拋下的一句懸念對白：「一條人命嚟」，瞬間將劇情推向高潮，為父女之間的恩怨留下巨大伏線，引發觀眾熱烈討論。
陳楨怡親解拍攝壓力 鍾鎮濤勁Nice：「你放心潑啦」
螢幕上表現得七情上面，但陳楨怡事後受訪時坦言拍攝該場戲時壓力巨大。由於是首次與前輩鍾鎮濤（B哥）合作，便要上演潑酒和爆粗的激烈戲碼，令她事前相當緊張，更擔心場地太大，自己的聲線和情緒無法一步到位。她特別感激B哥的鼓勵，讓她能放膽演出：「B哥哥真係好nice，拍之前佢同我講：『你放心潑得！』仲用好慈祥嘅笑容望住我，畀咗好大嘅支持同鼓勵我。」正因B哥的專業態度，這場關鍵戲份只用了一個廣角和一個近鏡便順利完成。同場的宣萱及導演亦不斷為她做心理建設，叫她拋開一切雜念盡情發揮。
臨場加戲嚇親自己 陳楨怡開拍前一個月拜師學戲
陳楨怡透露，掟玻璃杯的動作其實是與導演在現場臨時溝通後加上的，希望令角色的憤怒情緒更具張力。她憶述：「不過我到拍嗰陣先真正揼個玻璃杯落地，都有嚇親自己，因為都幾大聲，同埋玻璃碎會散到周圍都係。但嗰刻我要表現到我好嬲、唔驚咁樣！」可見她為角色完全豁出去。事實上，向來對演戲充滿熱誠的陳楨怡，為了演好《巨塔之后》的角色，更專誠在劇集開拍前一個月，拜師著名戲劇導師鄧智堅上演技堂，為角色做足準備，其敬業態度值得一讚。
72歲鍾鎮濤凍齡演父獲激讚 網民讚與宣萱CP感十足
除了陳楨怡的突破演出，暌違32年再拍無綫劇集的鍾鎮濤亦是劇集一大亮點。現年72歲的他，無論身形或皮膚狀態都保養得宜，在劇中穿起華麗禮服依然帥氣十足，被網民大讚「凍齡有術」。而他與宣萱雖然真實年齡相差17歲，但二人在劇中飾演夫妻卻毫無違和感，更獲觀眾稱讚CP感十足，配搭充滿新鮮感，成功為劇集製造話題，不少網民留言指兩人的組合是意想不到的驚喜，非常期待他們之後的感情線發展。