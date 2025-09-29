巨塔之后｜陳楨怡首集大鬧婚禮勁搶戲！曾爆「一拖七」醜聞 靠一招急起直追郭柏妍

近期熱播的重頭劇《巨塔之后》掀起全城熱話，劇中除了宣萱與鍾鎮濤等資深演員的精湛演技外，飾演鍾鎮濤細女的28歲陳楨怡亦憑藉其火爆演出成功搶鏡！她在首集便上演一場大鬧婚禮的激烈戲碼，與前輩們針鋒相對，張力十足。經歷過往醜聞風波後，陳楨怡似乎決心憑藉角色證明自己，力圖追上同屆港姐郭柏妍的步伐！