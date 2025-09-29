巨塔之后｜陳楨怡首集大鬧婚禮勁搶戲！曾爆「一拖七」醜聞 靠一招急起直追郭柏妍
近期熱播的重頭劇《巨塔之后》掀起全城熱話，劇中除了宣萱與鍾鎮濤等資深演員的精湛演技外，飾演鍾鎮濤細女的28歲陳楨怡亦憑藉其火爆演出成功搶鏡！她在首集便上演一場大鬧婚禮的激烈戲碼，與前輩們針鋒相對，張力十足。經歷過往醜聞風波後，陳楨怡似乎決心憑藉角色證明自己，力圖追上同屆港姐郭柏妍的步伐！
《巨塔之后》首集即爆發 陳楨怡大鬧婚禮斷絕父女關係
在《巨塔之后》第一集中，劇情就迎來高潮，王進濤（鍾鎮濤飾）在歐洲的古堡中與董一妍（宣萱飾）舉行盛大婚禮，但卻被自己的細女王啟心（陳楨怡飾）當場大鬧。陳楨怡的角色火氣十足，不僅與父親鍾鎮濤句句頂撞，更與繼母宣萱有多場充滿火花的對手戲，她更在婚禮上決絕地宣布要斷絕父女關係，其充滿爆炸性的演出成功吸引了觀眾的目光，成為劇集開播初期的焦點人物，表現相當搶眼。
陳楨怡曾陷一拖七醜聞 傳遭TVB放逐北上
陳楨怡於2020年參選香港小姐競選，最終奪得亞軍寶座並簽約無綫電視。然而，她入行後不久便爆出感情糾紛，被指背著當時的男友「一拖七」，形象一度插水。受醜聞影響，據聞她曾被TVB「放逐」到內地拍劇，在香港的幕前曝光率大減。這次在合拍劇《巨塔之后》中擔當重要角色，被外界視為她正式回歸香港市場的重要一步，也是她洗底翻身的絕佳機會，力求在演藝事業上重新出發。
憑《新聞女王》聶莎莎翻身 急起直追郭柏妍
雖然曾因醜聞而令事業停滯，但陳楨怡近年默默耕耘，並非全無成績。在2023年的台慶劇《新聞女王》中，她飾演的記者聶莎莎（Nipsa）就獲得不少好評，讓觀眾看到她在演技上的進步。其後在《狀王之王》及《廉政狙擊》等劇集中亦有份演出，逐步累積演戲經驗。相比同屆備受力捧的季軍郭柏妍，陳楨怡的發展雖然一度落後，但如今憑藉《巨塔之后》的搶眼角色，正急起直追，有望收復失地。
網民睇好陳楨怡上位之路 演技獲讚有火花
陳楨怡在《巨塔之后》的破格演出，成功在網上引起討論，不少網民都對她刮目相看。許多留言都讚揚她的演技有明顯進步，尤其與鍾鎮濤及宣萱等前輩對戲時氣場十足，擦出不少火花。有網民表示：「估唔到佢做得咁放，鬧交戲好有感染力！」亦有觀眾留言稱：「呢個角色好適合佢，夠晒反叛，好期待佢之後嘅發展。」看來觀眾對她這次的表現普遍受落，認為她有望憑藉此劇成功上位。
