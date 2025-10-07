51歲陳煒《巨塔之后》登場硬撼宣萱｜一句對白成功輾壓 網民驚呼：隔住螢幕都驚！
陳煒湖水藍戰衣登場 一隻戒指KO宣萱
在昨晚播出的第六集，劇情焦點落在陳煒飾演的醫療公司集團主席方欣，以新董事身份空降明塱集團，直接向宣萱飾演的董一妍宣戰。陳煒身穿湖水藍露腰套裝，配上鑽石耳環，氣場全開。她一見宣萱便瞄準其手上的「藍月亮」戒指，先是揚眉拋下一句：「隻戒指好靚」，再進逼道：「你知唔知我隻遊艇叫咩，藍月亮！同你戒指上面粒石一樣」，當宣萱回應「都係主席送」時，陳煒即以一句「不過早過你好多」完美KO對手，簡單幾句對白已將角色之間的張力推至頂點。雖然是硬碰硬的場面，但兩人未有全程繃緊，反而偶爾展露詭魅笑容，令戲味更濃，充滿層次感。
宣萱陳煒戲外姊妹情深 網民力推「胃酸CP」在一起
雖然在《巨塔之后》劇中鬥個你死我活，但宣萱和陳煒在戲外卻是感情極好的姊妹，更被網民封為「胃（煒）酸（宣）CP」。兩人經常應粉絲要求大派福利，在社交平台分享「心心手勢」合照。宣萱更發揮創意，將合照key到熱氣球背景上；而陳煒亦不甘示弱，將同一張合照key到沙漠、櫻花樹下、希臘等不同場景，心思十足。網民對這對CP受落非常，紛紛留言大讚合襯：「女神配對成功立即去旅行」、「你哋兩個唔好爭王進濤啦，你哋喺埋一齊就得啦。」可見兩人的好感情成功由戲內延伸到戲外。
51歲陳煒靠1招逆齡 全劇逾40套衫晒完美體態
被封為「凍齡美魔女」的陳煒，即使已屆51歲，身材及樣貌依然保養得宜。在今晚（7日）播出的第七集預告中，她將換上貼身運動外套加瑜伽褲的造型，盡顯零贅肉的完美體態。據悉，劇組為陳煒準備了超過40套不同的服裝造型，足見製作之認真。陳煒曾分享其凍齡秘訣，她認為保持「平常心」最為重要，只要心境開朗，人自然會顯得更漂亮。此外，她亦堅持飲食清淡、多喝湯水及蜜糖水，並經常行山及在家中做伸展運動，以維持數十年如一日的完美身形。
網民激辯邊個更有霸氣 留言洗版：隔住螢幕都驚
陳煒與宣萱的世紀對決，引爆網民熱烈討論，不少觀眾都對兩位好戲之人的演技讚不絕口，並就誰更有霸氣展開激辯。網民一面倒地被陳煒的強大氣場所震懾，留言洗版：「陳煒演反派氣場超強，我在螢幕外感受到了害怕」、「隔著螢幕都不能直視煒哥鋒利的眼神」、「權力是女人最好的醫美」。亦有網民認為兩人旗鼓相當：「兩個好戲之人，不分強弱」、「期待她們飆演技」、「董醫生用笑容壓制住方欣」。兩大視后火花四濺的對手戲，成功為劇集掀起新一波高潮。