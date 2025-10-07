51歲陳煒《巨塔之后》登場硬撼宣萱｜一句對白成功輾壓 網民驚呼：隔住螢幕都驚！

51歲「美魔女」陳煒於昨晚（6日）播出的台慶劇《巨塔之后》中閃亮登場，一出場即與宣萱正面交鋒，火藥味極濃！陳煒飾演的方欣以一身湖水藍露腰套裝空降董事會，憑一句「不過早過你好多」配上銳利眼神成功輾壓宣萱，霸氣外露的表現震撼網民，直呼「氣場太強」。兩大視后級人馬世紀對決，究竟誰會笑到最後？