《巨塔之后》陳煒爆驚人家暴戲｜為拍15秒慘遭外籍男狂毆3小時 網民睇到勁心痛！

台慶劇《巨塔之后》昨晚（14日）一集劇情極震撼，陳煒（煒哥）一幕回憶戲中慘遭外籍前夫家暴，雖然畫面僅15秒，但拍攝過程竟長達3小時！煒哥在梳化上被連環掌摑、拳打腳踢兼大力扯頭髮，七情上面的淒苦表情令觀眾我見猶憐，究竟為何要如此逼真搏命？