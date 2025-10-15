《巨塔之后》陳煒爆驚人家暴戲｜為拍15秒慘遭外籍男狂毆3小時 網民睇到勁心痛！
昨晚劇情大暴走 陳煒遭外籍老公虐打超心寒
在昨晚播出的第12集中，劇情揭露方欣（陳煒飾）原來曾有一段悲慘過去，當年慘遭外籍前夫暴力虐打，幸得王進濤（鍾鎮濤飾）伸出援手才成功逃出困境。在回憶片段中，煒哥先被推到沙發上連環掌摑，再被發狂的前夫推落地拳打腳踢，最後更被大力拉扯頭髮，整個過程畫面暴力又真實，煒哥將被虐女性的無力感與恐懼演繹得淋漓盡致，雖然只有短短15秒，但衝擊力十足，令不少觀眾看得心痛又肉緊。
陳煒親解拍攝秘聞 「希望將最真實一面呈現」
煒哥事後在訪問中透露，為了完美呈現這15秒的家暴場口，整個團隊足足花了3小時去排練及拍攝。她解釋因為飾演前夫的外籍演員並非專業動作演員，所以需要更多時間去設計動作及排位，以確保畫面真實之餘亦保障到演員安全。煒哥更親自與導演商量虐打的動作與方式，務求做到最好，她表示：「希望可以將最真實嘅一面呈現出來。」敬業態度獲全場演員力讚，而劇中飾演其前夫的演員Matias，事後亦在社交平台大讚煒哥「專業又勤奮」。
同劇馮皓揚演活驚恐症 刻意零溝通疏遠湯鎮業
同集另一亮點，是飾演湯鎮業兒子的年輕演員馮皓揚登場。他飾演患有驚恐症的鋼琴演奏家柯睿暉，被父親湯鎮業強行拉走時驚恐症發作，其演繹相當細膩，不論是呼吸急促還是不停眨眼等小動作都做得非常像真。馮皓揚透露，為了更容易代入角色與父親湯鎮業之間的「疏離隔膜感」，他們在拍攝初期刻意「零溝通」，務求在演出時能自然流露那份恐懼感，他表示：「好早期拍嗰陣，我哋盡量唔交流保持隔膜，希望做戲時個感覺更易投入。」
網民洗版式心痛陳煒 激讚馮皓揚演技到位
劇集播出後，網民反應極為熱烈，討論區被洗版。大批網民留言表示對陳煒的演出感到心痛，大讚她演技精湛，完全演活了被虐者的無助。同時，馮皓揚的表現亦獲得一致好評，網民紛紛激讚他演技到位：「年輕專業演員、小動作全都做足，太棒了」、「細微動作真係好似」，更有本身是驚恐症患者的網民留言力撐：「其實我都是驚恐症患者，只能說他演得很對」。兩位演員的精彩演出，成功掀起全城熱話。