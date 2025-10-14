黃庭鋒棄醫從演真相曝光｜曾當9個月醫科生「第一個Test就肥佬」！網民力推拎飛躍獎
昨晚首登場即救人 黃庭鋒演活天才醫生
在昨晚播出的第11集《巨塔之后》，黃庭鋒飾演的年輕肝臟外科醫生張志明首度登場，即成為全集焦點。劇情中，他甫出場便展現超凡醫術，當機立斷為病人進行心包穿刺手術，其專業冷靜的表現，連路過的董一妍（宣萱飾）都眼前一亮。其後，他更獲董一妍委以重任，在一個大型手術中擔任肝移植部份的主刀醫生，最終不負所望，與團隊順利完成手術。黃庭鋒將角色的自信與潛力演繹得淋漓盡致，一身醫生袍造型更是入型入格，獲網民大讚充滿魅力，留言指：「有顏值又有實力，這公平嗎？」、「這眼神姐姐我表示喜歡」。
黃庭鋒親解棄醫真相：「第一個Test已經肥佬」
劇中飾演醫術精湛的醫生，現實中的學霸黃庭鋒原來真的與醫科擦身而過。他接受訪問時親自解開謎團，透露在修讀體育系碩士前，曾報讀中文大學醫學院的公共衛生學系碩士課程長達九個月。他坦言當時身兼三職，除了是國際學校全職體育老師，還要兼顧體育主持工作，時間極度不足，結果迎來重大打擊。黃庭鋒憶述：「好記得當年呢科第一個Test已經肥佬咗，跟住我就發覺，喺咁唔夠時間嘅情況下，都係讀番一啲自己最拿手嘅嘢好啲。」這次經歷讓他決定放棄醫科，專注於自己更擅長的體育學科。不過，他笑言自己是醫療劇忠實粉絲，這次能圓夢演醫生感到非常興奮。
黃庭鋒文武雙全角色多變 由老千演到警察
黃庭鋒的演藝之路展現出極高可塑性，而他「文武雙全」的背景亦為人津津樂道。他高中時在英國寄宿學校讀書，曾是校內足球隊唯一的亞洲球員，主踢前鋒，更在阿根廷、智利的校際賽中勇奪「最有價值球員獎」，運動細胞超強。今年他在劇集方面的成績同樣亮眼，角色形象百變，年初在《富貴千團》中飾演「老千大學生」，之後又在《麻雀樂團》中化身正氣凜然的警察，每次演出都帶給觀眾新鮮感。如今再挑戰專業醫生角色，其多元化的戲路與穩步上揚的演技，成功將昔日的努力與累積，轉化為今日觀眾的認可。
網民洗版力推黃庭鋒拎獎：「今年是最佳時機」
黃庭鋒在《巨塔之后》的亮眼表現，引發網民在討論區洗版式熱議，輿論一面倒地給予高度評價。不少觀眾認為他兼具外型與實力，紛紛留言力撐他應在年底頒獎禮上下一城：「大學生警察醫生都能做，可塑性也太強了」、「外型很不錯，主持演戲兩面都ok」、「每次演出都令人驚喜」。更有大批網民認為，憑藉今年的多元角色與人氣急升，絕對是得獎的好時機，激動表示：「今年是拿男飛躍的最佳時機了」、「給他一個男飛躍（飛躍進步男藝員獎）吧」，看來黃庭鋒已成為今年飛躍獎的大熱人選。
王菲閃現26秒獲封「御用青年版女主角」
同集另一亮點，是2021年港姐亞軍王菲的短暫現身。在董一妍（宣萱飾）憶述父親往事的回憶片段中，王菲飾演青年版的董一妍，雖然出場時間僅短短26秒，但其一身牛仔短褲的學生妹造型，充滿青春氣息，瞬間吸獲網民目光，大讚：「好有少女感」、「這身造型朝氣十足」。由於王菲早前曾在《刑偵12》中飾演青年版陳法蓉，這次再演宣萱的年輕版，令她被網民封為「御用青年版女主角」，笑稱她是「『年輕版女主角的專業戶』，美美的」。