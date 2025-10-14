黃庭鋒棄醫從演真相曝光｜曾當9個月醫科生「第一個Test就肥佬」！網民力推拎飛躍獎

昨晚（13日）台慶劇《巨塔之后》中，黃庭鋒首度登場飾演天才醫生，憑著精湛演技獲網民激讚。劇中他醫術高明，現實中原來亦曾是中文大學醫學院碩士生，但開學僅9個月便毅然退學，背後原因令人驚訝；他更自爆當時第一個考試就不合格，究竟是甚麼經歷令這位學霸做出如此決定？