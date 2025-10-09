巨塔之后｜6位王家女人顏值大比拼！宣萱一面倒獲讚 呢位被批似阿凡達
1.宣萱（55歲）｜網民一面倒大讚顏值最好
現年55歲的宣萱在《巨塔之后》中擔正演出，飾演氣場強勁的後母董一妍。她以穩健演技完美詮釋角色的霸氣與層次感，獲網民一致好評。不少觀眾更讚她雖為「王家女人」中年紀最大一位，但依然最靚、最自然：「宣萱真係最靚又keep得好自然，佢著婚紗果幕真係靚到癲」、「當然係宣萱，自然又唔做作」、「宣萱又靚又有演技」、「肯定係後媽最美！」
2.劉佩玥（36歲）｜顏值到位但角色不討好
現年36歲的劉佩玥在《巨塔之后》中飾演律師二兒媳文以珈，以知性眼鏡娘造型亮相，氣質滿分，獲網民大讚「顏值絕對係王家女人Top級」。不少觀眾認為她無論外型還是氣場都極具魅力：「論顏值肯定係Moon！」不過，角色性格偏向陰鬱、經常「Emo」，令觀眾又愛又恨，直言：「二兒媳都唔錯，就係成日emo啲煩。」
3.蔣家旻（35歲）｜越變越靚 又有氣質
35歲的蔣家旻在劇中飾演王家三女王啟澄，成功由過往平民角色「升呢」成為富家千金，但一貫的Mean味依然十足。她無論是展現得戚樣、嘴藐藐等擺款神態，都演得入木三分，獲網民一致激讚。不少觀眾更指蔣家旻愈見靚女，配合劇中造型更添氣質，留言大讚：「TVB應該俾反骨琪多啲機會」、「反骨琪真係越嚟越靚」、「三女今次拍得真係好睇！」
4.吳若希（33歲）｜長腿最吸睛
33歲的吳若希在劇中飾演大兒媳陳麗雪，近年她在多套劇集中表現亮眼，今次亦憑穩定演技及出眾氣質獲觀眾一致好評。不少網民大讚她「顏值到位」、氣場強勁，更留言表示：「因為大長腿，所以吳若希」、「肯定係Jinny最靚」、「吳若希仲比劉佩玥細三歲，但睇落仲成熟啲」。
5.陳楨怡（28歲）｜網民狠批似阿凡達
現年28歲的陳楨怡在劇中飾演四女，雖然她是《2020年度香港小姐競選》亞軍出身，但不少網民批評她在6位「王家女人」中無論演技還是外貌都最遜色，更狠評她的造型與氣質未能突圍：「四女兒好似阿凡達」、「四女最唔靚，其他都靚過佢」、「太瘦高冇用，個樣又太尖起角」等，掀起熱議。
6.樂珈嘉（22歲）｜太老成 似同阿Moon同年
現年22歲的新人樂珈嘉在TVB熱播劇《巨塔之后》中飾演劉佩玥的繼女，劇中多場挑釁對戲入型入格、氣場十足，表現相當吸睛。不過，亦有網民指出她外形略顯成熟，與角色設定的年齡不符：「你話佢同阿Moon同年都似」、「越細個個樣越怪」等。
現年22歲的樂珈嘉原名梁詠宇，出身於2023年第32期藝員訓練班，入行短短兩年已成為監製新寵，演出機會接連不斷。