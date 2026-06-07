東張西望｜旺角巴士色狼疑早有前科 三年前涉非禮片段曝光惹熱議

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旺角九巴色狼非禮女學生案中，警方已落案起訴一名65歲胡姓男子，但事件並未就此平息。最新一集《東張西望》有男觀眾報料指疑犯疑似早有前科，網上更流傳一段三年前手法極為相似的巴士非禮片段，多名受害女性陸續現身指證，揭露公共交通色狼的慣犯面目。

三年前巴士非禮片段曝光手法如出一轍

網上近日流傳一段拍攝於三年前的巴士片段，片中一名阿叔坐在巴士上層，將手伸入座位之間的罅隙，企圖觸摸前座女乘客。該男子最終被當場揭發，但其作案手法與今次旺角九巴案極為相似。報料者向東張主持梁菁琳透露，片段中的男子同樣從事五金行業，亦姓胡，「雖然暫時未能確認是否為同一人，但手法幾乎一模一樣」，片段中的男子伸手向前座中間罅縫疑摸前座女乘客，拍片者上前指證，並與女事主報警。事件曝光後隨即引起網上廣泛討論，不少網民質疑色狼是否一直逍遙法外多年。

65歲胡姓男子被起訴後警方跟進調查

警方已就旺角九巴非禮女學生案正式落案起訴該名65歲胡姓男子。雖然警方暫未就三年前片段中的疑犯身份作出確認，但案件持續發酵，當局正密切跟進相關線索。至於今次被起訴的男子，將按司法程序處理，警方呼籲如有更多受害者應盡快報案協助調查。

受害女性紛紛現身描述色狼慣用伎倆

事件曝光後，多名曾遭受類似滋擾的女性不再沉默。其中一名女事主表示，自己同樣坐在車窗位時被後座男子以相同手法非禮，「佢表面扮望風景，手指不斷向前移動，逐步挨近我身體」。她起初以為對方無心之失，直到舉機自拍才發現是蓄意所為。另一名李女士亦報料指，早前在輕鐵站遭一名50多歲男子用手肘不停撞擊及騷擾，令她感到極度不安。受害者們均呼籲女性在公共交通工具上務必提高警覺，遇事應即時拍片留證。

網民熱議公共交通安全籲女性自保

事件引發大量討論，有受訪市民表示如不幸遇到色狼，「會第一時間離開先，然後報警」、「我哋經歷過咁多，唔會怕呢啲嘢，我會出聲！」，亦有市民指「會教小朋友即刻轉位，同埋要學識大膽say no，如果不時有啲人撞到佢，都要教佢要大膽！」，亦有網民指男女都要小心，「男士要小心D呀，尤其搭鐵，拎部手機都要小心方向」，亦有人感嘆「巴士咁多痴漢」。不少網民認為公共交通工具長期是色狼犯案熱點，人多擠迫的環境令受害者難以即時反應，建議女性遇上可疑情況應盡早求助或舉機拍攝作為證據。

巴士 東張西望 旺角九巴色狼非禮女學生案中，警方已落案起訴一名65歲胡姓男子。（圖片來源：TVB）
旺角九巴色狼非禮女學生案中，警方已落案起訴一名65歲胡姓男子。（圖片來源：TVB）
巴士 東張西望 警方即日拘捕疑犯，並已落案起訴一名65歲胡姓男子。（圖片來源：TVB）
警方即日拘捕疑犯，並已落案起訴一名65歲胡姓男子。（圖片來源：TVB）
巴士 東張西望 觀眾阿強報料指疑犯疑似早有前科（圖片來源：TVB）
觀眾阿強報料指疑犯疑似早有前科（圖片來源：TVB）
巴士 東張西望 片段中的男子伸手向前座中間罅縫疑摸前座女乘客。（圖片來源：TVB）
片段中的男子伸手向前座中間罅縫疑摸前座女乘客。（圖片來源：TVB）
巴士 東張西望 拍片者上前踢爆，女事主同意報警。（圖片來源：TVB）
拍片者上前踢爆，女事主同意報警。（圖片來源：TVB）
巴士 東張西望 有觀眾受訪指曾與輕鐵遇男士手多多。（圖片來源：TVB）
有觀眾受訪指曾與輕鐵遇男士手多多。（圖片來源：TVB）
巴士 東張西望 受訪者指若遇到色狼，會報警求助。（圖片來源：TVB）
受訪者指若遇到色狼，會報警求助。（圖片來源：TVB）
巴士 東張西望 受訪觀眾指會當場阻止色狼惡行。（圖片來源：TVB）
受訪觀眾指會當場阻止色狼惡行。（圖片來源：TVB）
巴士 東張西望 受訪家長表示會教小朋友勇敢說不。（圖片來源：TVB）
受訪家長表示會教小朋友勇敢說不。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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