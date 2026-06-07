東張西望｜旺角巴士色狼疑早有前科 三年前涉非禮片段曝光惹熱議
三年前巴士非禮片段曝光手法如出一轍
網上近日流傳一段拍攝於三年前的巴士片段，片中一名阿叔坐在巴士上層，將手伸入座位之間的罅隙，企圖觸摸前座女乘客。該男子最終被當場揭發，但其作案手法與今次旺角九巴案極為相似。報料者向東張主持梁菁琳透露，片段中的男子同樣從事五金行業，亦姓胡，「雖然暫時未能確認是否為同一人，但手法幾乎一模一樣」，片段中的男子伸手向前座中間罅縫疑摸前座女乘客，拍片者上前指證，並與女事主報警。事件曝光後隨即引起網上廣泛討論，不少網民質疑色狼是否一直逍遙法外多年。
65歲胡姓男子被起訴後警方跟進調查
警方已就旺角九巴非禮女學生案正式落案起訴該名65歲胡姓男子。雖然警方暫未就三年前片段中的疑犯身份作出確認，但案件持續發酵，當局正密切跟進相關線索。至於今次被起訴的男子，將按司法程序處理，警方呼籲如有更多受害者應盡快報案協助調查。
受害女性紛紛現身描述色狼慣用伎倆
事件曝光後，多名曾遭受類似滋擾的女性不再沉默。其中一名女事主表示，自己同樣坐在車窗位時被後座男子以相同手法非禮，「佢表面扮望風景，手指不斷向前移動，逐步挨近我身體」。她起初以為對方無心之失，直到舉機自拍才發現是蓄意所為。另一名李女士亦報料指，早前在輕鐵站遭一名50多歲男子用手肘不停撞擊及騷擾，令她感到極度不安。受害者們均呼籲女性在公共交通工具上務必提高警覺，遇事應即時拍片留證。
網民熱議公共交通安全籲女性自保
事件引發大量討論，有受訪市民表示如不幸遇到色狼，「會第一時間離開先，然後報警」、「我哋經歷過咁多，唔會怕呢啲嘢，我會出聲！」，亦有市民指「會教小朋友即刻轉位，同埋要學識大膽say no，如果不時有啲人撞到佢，都要教佢要大膽！」，亦有網民指男女都要小心，「男士要小心D呀，尤其搭鐵，拎部手機都要小心方向」，亦有人感嘆「巴士咁多痴漢」。不少網民認為公共交通工具長期是色狼犯案熱點，人多擠迫的環境令受害者難以即時反應，建議女性遇上可疑情況應盡早求助或舉機拍攝作為證據。