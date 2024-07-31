巴黎奧運 62歲鍾志光連踩5節目每日只瞓2個鐘 網民笑讚：仲精神過強尼！
鍾志光 馬拉松式直播引熱議
鍾志光自80年代開始加入TVB擔任體育評述員，曾先後主持過9屆奧運節目，經驗豐富。有眼利的觀眾就發現由上周五晚的開幕禮開始，幾乎每一節奧運節目都有鍾志光的出現，在江旻憓奪金那一天，鍾志光更幾乎做到天光才收工，翌日中午12時15分，已見他開始主持《2024巴黎奧運 全城聚焦》，之後又到下午2時45分的《2024巴黎奧運 下午直擊》、晚上7時25分的《2024巴黎奧運 黃金直擊》以及晚上11時45分的《2024巴黎奧運 重點直擊》，一直做到凌晨5點，連踩足足17個鐘，加上準備資料、化妝和交通等時間，可能要超過20個鐘。
鍾志光 將初戀Cafe交棒畀豪仔？
鍾志光近年憑在《愛·回家之開心速遞》飾演初戀Cafe老闆「佳叔」而為觀眾所熟悉，在劇中更因加入新「大四喜」而有不少戲份，有網民笑指鍾志光為做奧運節目連「初戀cafe都唔理」、「呢兩日仲話初戀CAFE休息，笑死」，又紛紛追問：「初戀cafe開未？」、「有豪仔+ai豪仔+大鼻妹喺度」、「初戀cafe俾豪仔睇住檔先」。
鍾志光 獲讚仲精神過強尼
鍾志光更被網民拿來與ViuTV主持強尼作對比，事關早前強尼被發現在奧運節目中疑似攰到瞌眼瞓，而連踩近20個鐘的鍾志光在節目中卻仍精神奕奕，有網民笑指：「幾個台都會轉嚟睇，側邊啲人點轉中間都一定係鍾仔，完全冇休息，但佢個樣點睇都精神過強尼，強尼個樣好似就死咁，連聽聲都覺得佢攰！」
鍾志光 自爆每日瞓兩個鐘頭
不少網民更十分擔心鍾志光的健康，紛紛叮囑他：「萬能鐘爭取時間休息呀」、「鍾仔睇住身體呀」、「因住過勞出事呀，仲當自己後生咩」、「見佢個樣都幾攰，慘」、「請珍惜鍾仔」、「點解一定要搵佢，俾佢抖下啦」等。對此，鍾志光在接受傳媒訪問時坦言連日來的確做晒所有奧運節目，但每日都有瞓兩個鐘頭，又指節目開始運作順暢後會好一些，不用每節都做。
「萬能鍾」從體育評述員撈過界做演員
62歲的鍾志光有「萬能鍾」的稱號，他不僅是體育評述員，也是節目主持和演員，早前他更獲香港教育大學頒發榮譽院士名銜。鍾志光對此表示：「教育大學亦算是我的母校，相信只是出於愛護校友，而非有甚麽成就，事實上我真的沒有！」
鍾志光對足球的熱情始於童年，他在高中時期已是校足球隊的一員。當時因學位有限未能進入大學，他選擇了葛亮洪教育學院的體育文憑課程。畢業後，他曾任職中學教師，教授中文和體育科目，並於1980年代進入廣播界，成為商台體育監製的一員。
加入TVB三十五年
1989年，鍾志光加入TVB，開始他的體育節目評述員生涯，並於1996年首次涉足演戲，參演《醉打金枝》。此後，他在超過200部劇集中亮相，包括2008年的《古靈精探》，在劇中飾演重案組警司「黃樹基」。雖然出場時間不多，但他的演技獲得觀眾好評，甚至有望獲得當年的最佳男配角獎。
此外，他在2009年的《桌球天王》中擔任桌球比賽旁述員，其激昂的評述風格讓觀眾錯以為正在看足球比賽。2018年，他在《三個女人一個因》中飾演利物浦死忠球迷「利盛強」，再次展現其多面性。
主持9屆奧運節目金句頻出
鍾志光的知識渴望不僅限於體育，他於2002年開始在公開大學修讀人文學科，並已獲得香港大學中國語言及文字碩士和中大哲學文學碩士學位。他在體育節目中常有金句，如：「你手拉我手，點解手牽手？」、「有施丹響度，就以為佢係仙丹呀？」。2008年北京奧運期間，他以一句：「此時此刻，無語問蒼天」為劉翔的退賽作結，這句話至今仍被廣泛引用。
早前，在劇集《反黑英雄》中，鍾志光飾演的西九龍反黑組警司戴Sir，成為了張振朗的聯絡員。「萬能鍾」的表現再次獲得觀眾的認可，被網民大讚再次演活了警察角色。