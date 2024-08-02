巴黎奧運 TVB疑冰封黃翠如網民讚做得好 開幕畏高爆喊後曝光銳減
黃翠如巴黎奧運開幕畏高爆喊
在奧運直播開始前一小時，畏高的黃翠如看到高聳的鐵架，突然不停大喊，表現得非常緊張，身旁的搭檔方力申都出聲鼓勵她：「你淨係望住都冇用架，試下啦」。經過一番哭泣後，黃翠如終於鼓起勇氣，準備登上高台進行奧運直播。在出發前，她哽咽地對方力申說：「有咩救我喎。」方力申回應說：「冇事架，我喺你後面，一層一層咁慢慢上去，我幫你孭住（啲嘢），你仲滴緊眼淚呀，冇嘢架！」
喊完一大輪的黃翠如最終還是整理好心情，繼續說：「上去喇要快啲，有咩救我呀！」跟住不斷撥弄雙手，試圖讓自己冷靜下來，不過依然好緊張，甚至一度忘記了進場密碼。
觀眾反應冷淡 留言鬧爆：喊住博新聞出鏡
該段片段播出後，部分網民大讚方力申出聲安慰黃翠如夠曬有風度，但大部分網民都認為黃翠如爆喊行為不專業：「從有線變無線，由有個性變無晒性格」「唔通公司真係俾埋錢你去打卡咩」「女方自己冇料就諗辦法出位，喊住博新聞出鏡，當上去取景之前可以咁咩？」「咁咪唔好上囉、多如」「畏高？我記憶中見過佢玩笨豬跳」等。
事後疑被TVB冰封被派去做攝時間訪問
自從畏高崩潰爆喊片段一出街，黃翠如即刻惹來網民狂插。事後TVB更疑似冰封黃翠如，大減其直播出鏡時間，只安排黃翠如負責做「攝時間」的訪問，譬如訪問第一位國家田徑女運動員、巴黎奧運選手村等等。就連黃翠如自己都在IG解釋被派做周邊資訊：
每天從沒有冷氣的巴士開始行程，
但快樂的感染隨處都是。
在市政廳廣場，
跟一群不怕熱的觀眾看現場奧運直播，
快樂快樂。
還有辛苦了四位專做運動採訪的兄弟姊妹，
我繼續搵周邊資訊去😎🤟🏻
遠赴巴黎唔使做瘋狂打卡
今次黃翠如遠赴巴黎，卻被TVB冰封減曝光率，黃翠如似乎未有因此而影響到心情，反而在巴黎瘋狂打卡，一時就到市政廳廣場打卡，一時就到博物展館參觀，認真夠曬歎。
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