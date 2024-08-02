巴黎奧運 TVB疑冰封黃翠如網民讚做得好 開幕畏高爆喊後曝光銳減

無綫巴黎特派專員方力申、黃翠如、莊琬晴、鄭衍峰、何振然及陳銘泰分工合作，走訪各大比賽場館為觀眾直擊場內場外資訊，以及港隊運動員第一時間的獨家賽後感。不過有網民發現，黃翠如自開幕禮後「出場率」偏低，懷疑被TVB冰封，還是另有特別任務？

