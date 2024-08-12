網友點評3台奧運表現各大缺點 HOY TV評價兩極 TVB憑1點受讚賞
網友點評3台奧運表現
HOY TV兩主持徐嘉樂、陳欣欣被狠批
今屆巴黎奧運HOY TV搵來多位退役運動員和資深體育節目主持人擔任評述，陣容強勁，其中體育評述員李德能的主持功力就備受網民讚賞，大讚他做足功課：「李德能真係carry晒，就算唔係佢熟嘅項目都lead得好好」、「德能哥哥mvp啦」、「得李德能同珊珊最似樣」、「李德能佢做功課做得好，啲游水輕鬆讀得晒啲選手譯音加認得邊個打邊個」。
不過與此同時，網民卻幾乎一面倒地對HOY TV兩位主持陳欣欣和徐嘉樂非常不滿：「陳欣欣把聲好嘈又冇禮貌」、「陳欣欣d問題勁垃圾」、「陳欣欣直情似串嘉賓」、「徐嘉諾真係好趕客，講嘢思路仲係幾十年前咁」、「徐家諾成日講啲九唔搭八嘅資訊，又爭住講嘢」、「重點徐嘉樂人名又唔記，招式又唔記，仲衰撚過茶餐廳d呀叔」。
亦有網民指李慧詩在老本行單車賽中不停講錯人名，只有戰術方面講得清楚，在非單車的運動項目中更近乎完全唔識。
上屆奧運女子乒乓球團體銅牌得主蘇慧音亦被批評講乒乓球經常以「質量」一詞去作評述，雖然蘇慧音事後曾在IG解釋為何會用「質量」，但網民都拒絕收貨。
此外，網友又大讚HOY TV網上小編同網民多互動，不少網民都勁讚「HOY TV小編好可愛」。
ViuTV主持蔡俊彥贏盡好評
ViuTV請來香港劍擊運動員蔡俊彥（Ryan）出任客席旁述，因不時大爆金句而人氣急升，網民紛紛大讚：「ViuTV Ryan Choi相對講好好多，裁判未判，佢已經睇得出點解係意大利拎分，唔係黑哨，令到我依啲外行人睇得明好多」、「今屆hoy同viu都睇咗一兩場後就覺得劍擊一定係聽ryanchoi，講晒每下點得分隻眼唔使慢鏡咁」、「我本身都睇HOY，自從Ryan之後就轉咗Viu」。
雖然有網民重提Ryan「咒人舊患復發」，但網友都力撐他只係太誠實：「講真係自己支持嗰邊嘅對家，大家心底裡唔多唔少都會希望對方有啲事，發揮唔到，不過鏡頭前明講就實得罪人。」
但ViuTV主持Keyman（馬啓仁）就被網民狠批：「Keyman佢成個feel有啲似食老，唔係好夠資料搜集」、「Keyman成X日波兒波兒，無佢份跑都會提住」、「條友足球籃球就得，其他運動其實麻麻哋」、「keyman講啲唔熟既項目時，成X日問埋啲戇X問題，然後全場dead air」，但亦有網民欣賞丹尼爾、強尼和Keyman的組合「無得輸喎，好笑又吹得」。
此外ViuTV多廣告這一點備受網民詬病：「viutv乒乓波永遠去廣告，場場都無左3-4分」、「Viu電視連開幕閉幕都不斷插廣告」。
不過ViuTV網上17條直播頻道亦大受網民讚賞，更指上網睇可以block廣告。亦有網民勁讚ViuTV英文台：「無敵，0廣告又唔lag，睇得爽」。不過有網民就指唔想睇廣告的話，可以轉去睇港台。
TVB贏在有獨家專訪
TVB主持被網民指評述時態度不夠中立，但單憑獨家專訪運動員一點已贏得不少網民讚賞：「做奧運始終係大台最有經驗，資源最多，捨得畀錢買獨家專訪已經贏晒」、「佢哋啲賽後訪問做得幾好」、「TVB好多獨家採訪，中日韓都好快有獨家，巴黎記者整體都比較專業」。