巾幗梟雄之懸崖｜戴耀明公開示愛呢位港姐 超大尺度讚對方「令我硬曬」

52歲戴耀明入行多年，雖然一直被冠以綠葉王嘅稱號，但係就無間佢對拍劇嘅熱情，多年來先後於唔同嘅劇集中亮相！戴耀明於近期熱播嘅《巾幗梟雄之懸崖》中飾演烏蠅，昨日（27日）孖劇中一眾演員出席宣傳活動時，仲公開示愛劇中呢位港姐演員，兼超大尺度表示對方「令到我硬晒」！

