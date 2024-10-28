巾幗梟雄之懸崖 戴耀明

巾幗梟雄之懸崖｜戴耀明公開示愛呢位港姐 超大尺度讚對方「令我硬曬」

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52歲戴耀明入行多年，雖然一直被冠以綠葉王嘅稱號，但係就無間佢對拍劇嘅熱情，多年來先後於唔同嘅劇集中亮相！戴耀明於近期熱播嘅《巾幗梟雄之懸崖》中飾演烏蠅，昨日（27日）孖劇中一眾演員出席宣傳活動時，仲公開示愛劇中呢位港姐演員，兼超大尺度表示對方「令到我硬晒」！

巾幗梟雄之懸崖｜戴耀明公開示愛呢位港姐「令到我硬晒」

戴耀明除咗同兄弟羅天宇有情外，其實仲十分鍾情羅天宇嘅青梅竹馬桂花香（陳曉華飾），更於第3集想強上桂花香。昨日戴耀明出席宣傳活動時就公開示愛陳曉華，兼直言對方「令到我硬晒」！戴耀明亦大讚陳曉華令自己迅速入戲，皆因對方令人有好強烈想佔有佢嘅感覺，仲超大尺度稱：「今次搞唔到希望下次搞到！」

巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 戴耀明在第3集想強上兄弟羅天宇嘅青梅竹馬陳曉華！（圖片來源：TVB）
戴耀明在第3集想強上兄弟羅天宇嘅青梅竹馬陳曉華！（圖片來源：TVB）
巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 戴耀明更直言陳曉華「令到我硬晒」！（圖片來源：TVB）
戴耀明更直言陳曉華「令到我硬晒」！（圖片來源：TVB）
巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 陳曉華在劇中嘅形象十分楚楚可憐。（圖片來源：TVB）
陳曉華在劇中嘅形象十分楚楚可憐。（圖片來源：TVB）
巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

巾幗梟雄之懸崖｜戴耀明連環大讚陳曉華

戴耀明事後接受傳媒訪問時就親解「令到我硬晒」言論，佢表示除咗令成個人都好緊繃之外，情緒上亦有同樣感覺。戴耀明仲連環大讚陳曉華好正，而且拍劇時亦十分專業，完全唔怕尷尬叫自己「你攬啦！大力啲」獲戴耀明大讚好有天份，而且無論係文戲定愛情動作戲都令對手好放心！

巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 戴耀明大讚陳曉華十分專業，就算係貼身場口都唔怕尷尬！（圖片來源：youtube@TVB USA Official）
戴耀明大讚陳曉華十分專業，就算係貼身場口都唔怕尷尬！（圖片來源：youtube@TVB USA Official）

巾幗梟雄之懸崖｜戴耀明認棄佘詩曼揀陳曉華

而作為佘詩曼嘅頭號fans，戴耀明被問到佘詩曼同陳曉華佢會點揀時，佢先係講出陳曉華嘅名字，隨後又表示會揀埋佘詩曼，因為2位都一樣咁正，但陳曉華係屬於令男人有保護欲嘅類型，佘詩曼則係氣場爆燈嘅類型。

不過當記者追問2個只能揀1個時，戴耀明就直言陳曉華，皆因佢令自己冇咁大壓力，而佘詩曼嘅氣勢就係氣吞天下咁，搞笑表示自己「只能做小男人，但係揀華女就可以做大男人！」

巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 戴耀明在面對要喺陳曉華同佘詩曼之間2揀1時，佢就放棄頭號fans嘅身分，直言會揀陳曉華！（圖片來源：youtube@TVB USA Official）
戴耀明在面對要喺陳曉華同佘詩曼之間2揀1時，佢就放棄頭號fans嘅身分，直言會揀陳曉華！（圖片來源：youtube@TVB USA Official）
巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 戴耀明表示陳曉華屬於令人有保護欲嘅type，自己面對佢時可以做大男人！（圖片來源：ig@herachann）
戴耀明表示陳曉華屬於令人有保護欲嘅type，自己面對佢時可以做大男人！（圖片來源：ig@herachann）
巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 雖然作為佘詩曼嘅頭號fans，戴耀明就表示佘詩曼氣場十分勁，自己在佢面前只可以做個小男人！（圖片來源：ig@charmaine_sheh）
雖然作為佘詩曼嘅頭號fans，戴耀明就表示佘詩曼氣場十分勁，自己在佢面前只可以做個小男人！（圖片來源：ig@charmaine_sheh）

戴耀明當年誓娶佘詩曼為妻 膽粗粗開口妄想有一半機會

入行32年的無綫綠葉王戴耀明，現年52歲仍單身，2021年時他接受無綫娛樂新聞台訪問，重提當年暗戀佘詩曼，仲開口話要娶阿佘為妻，事隔多年原來戴耀明初心未變，揚言阿佘非常正係男人都想娶……

巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 戴耀明接受無綫娛樂新聞台訪問，剖白29年的綠葉生涯。（圖片來源：TVB）
戴耀明接受無綫娛樂新聞台訪問，剖白29年的綠葉生涯。（圖片來源：TVB）

戴耀明對佘詩曼心存幻想

無綫綠葉王戴耀明自17年跟拍拖5年的富貴女友分手後，一直單身至今，早前他接受無綫娛樂台節目《星光路上》訪問，講到感情生活，主持人重提當年戴耀明暗戀佘詩曼一事，戴耀明坦言渴望得到愛情，更大讚阿佘是心中女神。

巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 一提起佘詩曼，戴耀明笑得好開心。（圖片來源：TVB）
一提起佘詩曼，戴耀明笑得好開心。（圖片來源：TVB）
巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 佘詩曼當年於《金枝慾孽》飾演爾淳，就是合作這套劇令戴耀明對阿佘一見傾心。（圖片來源：ig@charmaine_sheh）
佘詩曼當年於《金枝慾孽》飾演爾淳，就是合作這套劇令戴耀明對阿佘一見傾心。（圖片來源：ig@charmaine_sheh）

戴耀明暗戀多年但唔敢追

戴耀明因為與佘詩曼在04年合作拍《金枝慾孽》而認識，在戲外「小禮子」一直仰慕「主子」佘詩曼，早年戴耀明接受訪問時曾自爆：「我經常同阿佘講，我賺到錢會娶你做老婆。」在節目《星光路上》內，戴耀明被主持人追問當年話要娶佘詩曼一事，他表示當然記得，更笑說這是不負責任的說話。

巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 戴耀明表示從來無行動上對佘詩曼展開追求，不過他坦言渴望愛情：「單身兩、三年了，一向都沒要求，最重要是啱feel。」（圖片來源：ig@dia_yiu_ming）
戴耀明表示從來無行動上對佘詩曼展開追求，不過他坦言渴望愛情：「單身兩、三年了，一向都沒要求，最重要是啱feel。」（圖片來源：ig@dia_yiu_ming）
巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 戴耀明在無綫拍過超過150套劇，在《使徒行者3》飾演江湖大佬符碌哥有破格演出。（圖片來源：TVB）
戴耀明在無綫拍過超過150套劇，在《使徒行者3》飾演江湖大佬符碌哥有破格演出。（圖片來源：TVB）

戴耀明借醉向阿佘示愛

原來當年戴耀明冇實際行動追求佘詩曼，只借醉向阿佘示愛，傳了短訊跟女方說：「我好掛住你。」當然是食檸檬得不到回應啦！戴耀明在訪問中毫不掩飾對佘詩曼愛慕之情，即使得不到亦讚不絕口：「佢係一個好正嘅女人，我相信好多人跟我一樣，有娶佢嘅想法。講出嚟就有五十五十機會，唔開聲嘅話永遠都係零。」

巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 當年廿歲出道的戴耀明，曾參加新秀歌唱大賽。（圖片來源：TVB）
當年廿歲出道的戴耀明，曾參加新秀歌唱大賽。（圖片來源：TVB）
巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 現實生活中的戴耀明是個孝順仔，為了照顧年老母親，曾放棄北上發展。（圖片來源：ig@dia_yiu_ming）
現實生活中的戴耀明是個孝順仔，為了照顧年老母親，曾放棄北上發展。（圖片來源：ig@dia_yiu_ming）

戴耀明想奉子成婚

戴耀明之前曾在另一個訪問中表示很希望能組織一個家庭，希望有一位女性可以常陪伴他左右，更大膽的說：「我依家有個方向，唔係用正途去結婚生仔。想嗱嗱聲同女仔上完床有BB，然後即刻馬上結婚係最快。我又唔會話做犯法事，但盡量希望識到個女仔可以盡快結婚。無辦法，我唔係28歲，我已經係48歲啦，當個小朋友12歲我都已經60歲，我依家努力緊呢方面。」

巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 戴耀明演過無數配角，大多飾演丑角如智障人士、偷窺好色男，被稱「TVB御用傻仔」，估唔到佢對結婚生仔嘅想法都好奇特，想快些搵個女人奉子成婚。（圖片來源：ig@dia_yiu_ming）
戴耀明演過無數配角，大多飾演丑角如智障人士、偷窺好色男，被稱「TVB御用傻仔」，估唔到佢對結婚生仔嘅想法都好奇特，想快些搵個女人奉子成婚。（圖片來源：ig@dia_yiu_ming）
巾幗梟雄之懸崖 戴耀明 戴耀明除了繼續拍劇做綠葉，最近他更開設抖音帳戶，靠做直播及帶貨進帳不少，他接受訪問時直言收入相比拍劇高3倍，認真可觀。（圖片來源：ig@dia_yiu_ming）
戴耀明除了繼續拍劇做綠葉，最近他更開設抖音帳戶，靠做直播及帶貨進帳不少，他接受訪問時直言收入相比拍劇高3倍，認真可觀。（圖片來源：ig@dia_yiu_ming）

戴耀明大讚女神佘詩曼訪問

撰文：東方新地圖片來源：TVB、youtube@TVB USA Official、ig@herachann、ig@charmaine_sheh

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