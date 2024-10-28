巾幗梟雄之懸崖｜戴耀明公開示愛呢位港姐 超大尺度讚對方「令我硬曬」
巾幗梟雄之懸崖｜戴耀明公開示愛呢位港姐「令到我硬晒」
戴耀明除咗同兄弟羅天宇有情外，其實仲十分鍾情羅天宇嘅青梅竹馬桂花香（陳曉華飾），更於第3集想強上桂花香。昨日戴耀明出席宣傳活動時就公開示愛陳曉華，兼直言對方「令到我硬晒」！戴耀明亦大讚陳曉華令自己迅速入戲，皆因對方令人有好強烈想佔有佢嘅感覺，仲超大尺度稱：「今次搞唔到希望下次搞到！」
巾幗梟雄之懸崖｜戴耀明連環大讚陳曉華
戴耀明事後接受傳媒訪問時就親解「令到我硬晒」言論，佢表示除咗令成個人都好緊繃之外，情緒上亦有同樣感覺。戴耀明仲連環大讚陳曉華好正，而且拍劇時亦十分專業，完全唔怕尷尬叫自己「你攬啦！大力啲」獲戴耀明大讚好有天份，而且無論係文戲定愛情動作戲都令對手好放心！
巾幗梟雄之懸崖｜戴耀明認棄佘詩曼揀陳曉華
而作為佘詩曼嘅頭號fans，戴耀明被問到佘詩曼同陳曉華佢會點揀時，佢先係講出陳曉華嘅名字，隨後又表示會揀埋佘詩曼，因為2位都一樣咁正，但陳曉華係屬於令男人有保護欲嘅類型，佘詩曼則係氣場爆燈嘅類型。
不過當記者追問2個只能揀1個時，戴耀明就直言陳曉華，皆因佢令自己冇咁大壓力，而佘詩曼嘅氣勢就係氣吞天下咁，搞笑表示自己「只能做小男人，但係揀華女就可以做大男人！」
戴耀明當年誓娶佘詩曼為妻 膽粗粗開口妄想有一半機會
入行32年的無綫綠葉王戴耀明，現年52歲仍單身，2021年時他接受無綫娛樂新聞台訪問，重提當年暗戀佘詩曼，仲開口話要娶阿佘為妻，事隔多年原來戴耀明初心未變，揚言阿佘非常正係男人都想娶……
戴耀明對佘詩曼心存幻想
無綫綠葉王戴耀明自17年跟拍拖5年的富貴女友分手後，一直單身至今，早前他接受無綫娛樂台節目《星光路上》訪問，講到感情生活，主持人重提當年戴耀明暗戀佘詩曼一事，戴耀明坦言渴望得到愛情，更大讚阿佘是心中女神。
戴耀明暗戀多年但唔敢追
戴耀明因為與佘詩曼在04年合作拍《金枝慾孽》而認識，在戲外「小禮子」一直仰慕「主子」佘詩曼，早年戴耀明接受訪問時曾自爆：「我經常同阿佘講，我賺到錢會娶你做老婆。」在節目《星光路上》內，戴耀明被主持人追問當年話要娶佘詩曼一事，他表示當然記得，更笑說這是不負責任的說話。
戴耀明借醉向阿佘示愛
原來當年戴耀明冇實際行動追求佘詩曼，只借醉向阿佘示愛，傳了短訊跟女方說：「我好掛住你。」當然是食檸檬得不到回應啦！戴耀明在訪問中毫不掩飾對佘詩曼愛慕之情，即使得不到亦讚不絕口：「佢係一個好正嘅女人，我相信好多人跟我一樣，有娶佢嘅想法。講出嚟就有五十五十機會，唔開聲嘅話永遠都係零。」
戴耀明想奉子成婚
戴耀明之前曾在另一個訪問中表示很希望能組織一個家庭，希望有一位女性可以常陪伴他左右，更大膽的說：「我依家有個方向，唔係用正途去結婚生仔。想嗱嗱聲同女仔上完床有BB，然後即刻馬上結婚係最快。我又唔會話做犯法事，但盡量希望識到個女仔可以盡快結婚。無辦法，我唔係28歲，我已經係48歲啦，當個小朋友12歲我都已經60歲，我依家努力緊呢方面。」