《巾幗梟雄之懸崖》胡定欣被指「只模仿鄧萃雯演技」 本人高EQ回應！
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金牌編審張華標再次回到TVB，這次他將與昔日《巾幗》系列的製作夥伴方駿釗（嘟嘟）合作，推出新台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》（簡稱《巾幗4》）。今次《巾幗4》男主角依然是黎耀祥，不過女主角就變成了胡定欣。而自從TVB新劇《巾幗梟雄之懸崖》開播以來，主演胡定欣飾演的「七爺」角色因其多變的服裝和演出引起了廣泛討論，更被狠批胡定欣一直在模仿鄧萃雯！
《巾幗梟雄之懸崖》胡定欣被觀眾批只是模仿鄧萃雯
劇集播出後，不知是否鄧萃雯的演技實在太深入民心，令不少觀眾認為胡定欣在劇中的表現與鄧萃雯極為相似，從神情到動作都有所模仿，沒有演到一個不同風格的「七爺」。而且觀眾更認為鄧萃雯的「霸氣」只有鄧萃雯才有「鄧萃雯唔做，可以搵其他女演員，做一個不同風格嘅角色，依家胡定欣每一秒都話畀觀眾聽，佢扮緊鄧萃雯，而唔係演好個角色」「鄧既霸氣真係無人扮到」「胡定欣就要好用力chok啲「霸氣」出嚟」「基本上睇巾幗，都係睇呢鄧萃雯同黎耀祥，胡定欣真心唔得」「全劇最失敗」
「七爺」套衫似聖誕樹 胡定欣高EQ回應：自己做成點 自己很清楚
對此，胡定欣早前出席活動時回應傳媒表示理解，因為《巾幗梟雄》始終是一個經典劇集，有對比是肯定。而自己只是代入「七爺」的角色去演，用自己的理解去演釋，自己做成點，自己很清楚。此外被問到《巾幗梟雄之懸崖》「七爺」的服裝像聖誕樹舨時，胡定欣也坦言表示的確有，笑言自己可以放禮物進衣服送大家，不過既然衣服令觀眾印象深刻的話也表示服裝很成功，事關「七爺」在戲中有成30幾套衣服。黎耀祥也表示支持，感謝大家這麼留意。
圖片來源：《巾幗梟雄之懸崖 》、巾幗梟雄之義海豪情、ig＠nwuuu