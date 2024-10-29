《巾幗梟雄之懸崖》胡定欣被指「只模仿鄧萃雯演技」 本人高EQ回應！

金牌編審張華標再次回到TVB，這次他將與昔日《巾幗》系列的製作夥伴方駿釗（嘟嘟）合作，推出新台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》（簡稱《巾幗4》）。今次《巾幗4》男主角依然是黎耀祥，不過女主角就變成了胡定欣。而自從TVB新劇《巾幗梟雄之懸崖》開播以來，主演胡定欣飾演的「七爺」角色因其多變的服裝和演出引起了廣泛討論，更被狠批胡定欣一直在模仿鄧萃雯！

