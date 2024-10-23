巾幗梟雄之懸崖丨陳曉華自爆鍾意追住羅天宇恰 年青版竟撞樣蔣家旻
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TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》播出以來收獲唔少好評，劇中除咗有精彩嘅打鬥場面之外，角色之間嘅感情線亦令觀眾十分期待！由羅天宇飾演嘅韋豪以及陳曉華飾演嘅桂花香就係其中一對CP，陳曉華仲大爆自己因為1嘅原因好鍾意追住羅天宇恰……
巾幗梟雄之懸崖丨陳曉華因1事追住羅天宇恰
陳曉華與羅天宇在劇中飾演重逢嘅青梅竹馬戀人，所以在會有唔少深情對望嘅畫面。雖然2人在劇中有唔少濃情蜜意嘅場口，但2人私底下就似足歡喜冤家！陳曉華仲搞笑表示羅天宇係自己嘅整蠱對象：「因為佢好搞笑，之前佢買咗件外套係啡色嘅，我成日笑佢著呢件衫好大個，咁佢每次都會跑走，我就一路追住佢嚟笑，到依家都未摵甩呢個習慣。」
巾幗梟雄之懸崖丨陳曉華年青選角撞樣呢位小花
陳曉華同羅天宇嘅角色均有年青版，劇組仲透過內地經理人公司作出多輪篩選，過程可謂超級嚴謹！而劇中飾演年青版羅天宇的內地演員張洛齊其實與本尊都頗為相似，尤其係2人憨直嘅神態，十足複製咁！而飾演曉華童年版的賀楚清就與本尊一樣咁有氣質，而且唔少角度睇落仲與蔣家旻佑有幾分相似！
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@chiangel1110