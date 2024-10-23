巾幗梟雄之懸崖丨陳曉華自爆鍾意追住羅天宇恰 年青版竟撞樣蔣家旻

TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》播出以來收獲唔少好評，劇中除咗有精彩嘅打鬥場面之外，角色之間嘅感情線亦令觀眾十分期待！由羅天宇飾演嘅韋豪以及陳曉華飾演嘅桂花香就係其中一對CP，陳曉華仲大爆自己因為1嘅原因好鍾意追住羅天宇恰……

