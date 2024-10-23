《巾幗梟雄之懸崖》第3集爆發！十七與桂嬋辦公室鬥智鬥勇 網民熱議不斷
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在最新一集的《巾幗梟雄之懸崖》中，劇情再次升級，十七答應了桂嬋的請求，決定加入銀行工作，並承諾撰寫一份詳盡的報告書。不料，他的努力卻遭到桂嬋的下屬方儀等人的輕視，他們對報告書的評價極為貶低。「十七完成報告書後卻被桂嬋的下屬方儀等人貶得一文不值。」
辦公室內部矛盾激化
十七對此感到不滿，找到桂嬋希望能得到一個公正的處理。桂嬋表面上似乎支持十七，承諾會對方儀等人進行教訓。「十七找桂嬋理論，桂嬋表面上承諾會教訓方儀等人，但實際上要下屬對報告書刻意刁難。」然而，事實上桂嬋卻在背後指使下屬對十七的報告書進行更多的刁難，使得辦公室的矛盾進一步激化。
情節轉折點
在一次激烈的對峙中，桂嬋竟然要求十七向方儀道歉，這讓十七感到極度的不公。「十七找桂嬋主持公道，桂嬋嬋竟然要求他向方儀道歉……」此外，劇中還揭示了花香與被通緝的韋豪之間的祕密往來，花香將通行證交給韋豪，而十七則在背後暗中跟蹤她，發現了這一切。
高潮迭起
在另一方面，桂嬋為了保住投資，不得不前往懇求十七說服三爺不要撤資。十七抓住這個機會，在職員大會上公開數落方儀等人，場面一度非常緊張。「十七捉住機會開職員大會，狠狠數落方儀等人……」這一系列的事件不僅加深了劇情的張力，也讓觀眾對接下來的發展充滿期待。
圖片來源：TVB