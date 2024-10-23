《巾幗梟雄之懸崖》第3集爆發！十七與桂嬋辦公室鬥智鬥勇 網民熱議不斷

在最新一集的《巾幗梟雄之懸崖》中，劇情再次升級，十七答應了桂嬋的請求，決定加入銀行工作，並承諾撰寫一份詳盡的報告書。不料，他的努力卻遭到桂嬋的下屬方儀等人的輕視，他們對報告書的評價極為貶低。「十七完成報告書後卻被桂嬋的下屬方儀等人貶得一文不值。」

