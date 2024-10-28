巾幗梟雄之懸崖｜杜燕歌韓馬利夫妻檔齊齊出演新劇戲外恩愛足34年
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TVB劇集《巾幗梟雄之懸崖》日前終於播出，今次班底陣容鼎盛，其中部分網民都留意到綠葉夫妻檔杜燕歌韓馬利都有份齊齊出演。杜燕歌和韓馬利相愛34年，一直恩愛幸福，但原來兩人的愛情路都曾經非常坎坷…
杜燕歌韓馬利夫妻檔出演《巾幗梟雄之懸崖》
綠葉夫妻檔杜燕歌韓馬利今次齊齊出演《巾幗梟雄之懸崖》，不過兩人今次在劇中並非飾演夫妻，杜燕歌就飾演「柴十七」黎耀祥的父親「柴民意」；而韓馬利就飾演「桂花香」陳曉華的母親「周芷寧」。雖然劇中他們不是飾演一對，但今次兩人齊齊登場，網民都感到非常驚喜，更大讚有兩人都超好戲。
劇透！杜燕歌悲慘收場超催淚
其中杜燕歌所飾演的大夫「柴民意」，劇情講到劇中富豪「齋叔」的女兒「澄澄」病危，杜燕歌為了讓自己有個穩定工作，同時亦為了醫好病人，不惜拿出秘方醫好「澄澄」。不過杜燕歌在治療病人過程中，不幸心臟病發，離開人世。不少網民都看到淚崩，紛紛留言討論如此催淚的一幕：「這段哭的我稀里嘩啦」、「典型的一命換一命」、「我也看哭了，還有柴十七獨處他爹的信，哭死我了」等。
杜燕歌韓馬利戲外恩愛足34年
現年66歲的杜燕歌和韓馬利結婚34年，兩人分別經歷過離婚，其中韓馬利更曾經因為前夫有第三者而一度自殺，陷入人生谷底。直至當年兩人在藝人茶聚上相識，韓馬利更主動出擊追求杜燕歌，最後在1989年結婚。兩人婚後曾經移居到澳洲坎培拉生活，不過就因為韓馬利一句「不如返香港」，杜燕歌就即刻結束當時的餐館生意，直接陪太太回香港發展。
在2019年韓馬利突然換上腦膜炎，一度昏迷足一星期，但杜燕歌依然不離不棄，每日服侍周到，令兩人的感情再升溫，變得更加甜蜜融洽。
圖片來源：TVB、網上圖片、Facebook@韓馬利、微博@韓馬利