00後爆旋陀螺女神「布哥」 教學影片意外走紅 前男友造星選手被揭雙重出軌
布哥憑爆旋陀螺X教學影片意外走紅
「布哥」（phybby_）是一位00後女性內容創作者，原本受朋友影響入坑最新一代「爆旋陀螺X」，短短一個月內已投資約5,000港元購買陀螺裝備。她以新手角度在Threads及Instagram分享入門攻略與實戰測評，影片觀看次數高達數十萬，迅速成為這股懷舊熱潮中最具代表性的女性玩家。她更在旺角興發商業大廈自設工作室，作為玩家交流據點，並成功主辦「第一屆Beyblade X陀螺盃」，吸引數十名玩家報名參賽。
布哥公開痛斥前男友黃汛一出軌行為
布哥曾在社群平台親自發佈限時動態，揭露前男友黃汛一（Jake Wong）的出軌事件。黃汛一為香港男藝人及唱作歌手，曾參加ViuTV選秀節目《全民造星5》並晉身60強，其後擔任過電視節目主持。布哥在聲明中表示：「冇諗過出軌會發生喺自己身上，一直以為自己有一個好好嘅男朋友。」她詳細交代了對方每次放假都主動約第三者外出看電影、食飯、做Gym，男方更親口承認「有錫」，令她直言「滿頭問號」。
黃汛一與第三者被揭各自有伴侶仍雙重出軌
事件最令人嘩然的部分，在於黃汛一與第三者milcyyms本身各自都有穩定伴侶。布哥憤怒指出，小三明知Jake有女朋友，而且小三本人亦認識布哥，在自己也有男朋友的情況下依然選擇偷食。當布哥質問前男友出軌原因時，對方坦承是因為「貪心、貪玩、僥倖心態」。這起「雙重出軌」事件因涉及電視台藝人身份，加上兩名出軌者都瞞著各自另一半，在2025年年中曝光後迅速引發網絡熱議。
網民熱議布哥感情遭遇紛紛表示心痛
事件曝光後在討論區及社交平台引發極大關注，不少網民對布哥的遭遇表示同情，留言「咁靚女都要偷食真係癡線」、「造星出嚟嘅都係咁」。亦有網民讚賞布哥選擇公開事件的勇氣，認為她沒有啞忍而是直接揭露真相，做法果斷。事件過後，布哥將精力全數投放在陀螺事業上，從感情低谷中走出來，憑著對爆旋陀螺的熱情重新出發，反而因此收穫了更多粉絲支持。