00後爆旋陀螺女神「布哥」 教學影片意外走紅 前男友造星選手被揭雙重出軌

00後爆旋陀螺女神「布哥」近日因教學影片爆紅全港，吸引數十萬觀看次數，更在旺角自設工作室舉辦比賽。然而這位人氣急升的陀螺女戰士，背後卻經歷過一段令人震驚的感情風波——前男友被揭與認識她本人的女子雙重出軌。