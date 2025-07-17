【聲秀 布子殷】18歲實力新星起底！布子殷背景音樂經歷未來發展全分析 (附25強名單)

布子殷個人背景：

TVB傾力打造的全新大型歌唱選秀節目《聲秀》，旨在發掘香港樂壇的下一顆璀璨新星。在云云參賽者中，年僅18歲的布子殷（布子）憑藉其清新的形象和與年齡不符的成熟台風，成功吸引了眾多觀眾和傳媒的目光。作為25強選手中最年輕的梯隊之一，布子殷的背景和潛力無疑是外界關注的焦點。