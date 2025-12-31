布志綸深夜狂轟Mr.隊友亂噏 爆料被好兄弟出賣跣一鑊內幕
樂隊Mr.成員布志綸（Alan）深夜在社交平台連環炮轟昔日隊友，直指被人出賣兼「跣一鑊」，更怒斥有人將他獨唱的《森林》說成是「我哋一齊唱」。事件源於黎澤恩（Ronny）和譚傑明（MJ）早前為宣傳廣州演唱會，在內地平台聲稱《森林》是他們一起演唱，令Alan忍無可忍在凌晨時分開火反擊。
Alan深夜開火狂轟隊友亂噏當道
Alan於凌晨在Threads先分享入行多年最滿意的作品，10多分鐘後便開始不點名炮轟幾位Mr.舊隊友。他直言「森林是我一個人唱，連和音都是在錄音的時候，我沒有感受到所謂『我們』一起唱的情景，亂噏得來請尊重事實」。Alan更表示只要有人問誰負責彈結他、打鼓、唱歌，他會說清楚，「我第一次聽到一首歌係我唱而別人話首歌係甚麼『我哋一齊唱』，我拗X晒頭」。
Ronny MJ宣傳演唱會聲稱共同演唱觸發戰火
事件起因是Ronny和MJ為宣傳廣州演唱會，在內地平台提到「《森林》係我哋唱㗎」，這番話徹底激怒了Alan。作為《森林》的主唱，Alan認為這種說法完全不尊重事實，更質疑隊友們在他努力創作期間到底在做甚麼。他在文中透露當年曾經歷「歌債」問題，自己寫了過半數要交的歌，但有人竟然提議將所有曲詞平分給大家，令他感到非常不公平。
布志綸爆料被出賣內幕指控好兄弟變臉
Alan更進一步爆料自己曾經被隊友出賣的經歷，他形容「曾經晒膊頭講好咁就咁，一去到同老細開會，我keep住死撐，卻原來會有人大大聲公開話我戇X跣我一鑊好兄弟好朋友」。這番話暗示在與唱片公司的會議中，有隊友當面背叛他，令他感到被好友出賣的痛苦。Alan質問當他在努力寫歌的時候，其他隊友卻在發展自己的單飛事業，但要求他將創作成果無條件分享給大家。
Mr.重組風波再起Alan缺席成焦點
樂隊Mr.由布志綸、黎澤恩、譚傑明、杜志烜（Tom）及譚健文（Dash）組成，但成軍以來屢傳不和，2016年因與唱片公司約滿後各散東西。去年Mr.重組時獨欠Alan參與，再次令不和傳聞浮上檯面。當時Alan對Mr.重組送上祝福，稱「最緊要開心，一切順其自然」，而Ronny則表示曾聯絡過Alan重組一事，但沒有回應。這次深夜炮轟事件，似乎揭示了Alan對昔日隊友的真實想法。
圖片來源：IG@m1ster、threads、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期