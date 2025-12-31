布志綸深夜狂轟Mr.隊友亂噏 爆料被好兄弟出賣跣一鑊內幕

樂隊Mr.成員布志綸（Alan）深夜在社交平台連環炮轟昔日隊友，直指被人出賣兼「跣一鑊」，更怒斥有人將他獨唱的《森林》說成是「我哋一齊唱」。事件源於黎澤恩（Ronny）和譚傑明（MJ）早前為宣傳廣州演唱會，在內地平台聲稱《森林》是他們一起演唱，令Alan忍無可忍在凌晨時分開火反擊。