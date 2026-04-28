師傅點算｜吳若希呻爆老公唔聽話！塔羅師揭佢手持「寶劍」：要鞭策先會做

吳若希（Jinny）日前現身節目《師傅點算》，竟公開呻爆老公何兆鴻溝通有問題！她舉例指老公答應做事後轉頭就忘記，拖足三星期都未做，令她相當苦惱。一旁的火火更忍不住表示Jinny是為全港已婚女士發聲，究竟這段婚姻關係出了什麼問題？塔羅師的占卜結果竟揭示驚人真相！