師傅點算｜吳若希呻爆老公唔聽話！塔羅師揭佢手持「寶劍」：要鞭策先會做
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吳若希（Jinny）日前現身節目《師傅點算》，竟公開呻爆老公何兆鴻溝通有問題！她舉例指老公答應做事後轉頭就忘記，拖足三星期都未做，令她相當苦惱。一旁的火火更忍不住表示Jinny是為全港已婚女士發聲，究竟這段婚姻關係出了什麼問題？塔羅師的占卜結果竟揭示驚人真相！
吳若希節目中大呻老公唔聽話 火火秒附和
在節目中，吳若希直接向師傅們請教如何增強與老公何兆鴻的「溝通」，她無奈舉例：「好簡單你叫佢做一樣嘢，佢口頭話 okay，轉個頭已經無咗件事，跟住隔 3 星期再問，佢仲係未做喎。究竟個溝通有乜嘢問題呢？」此話一出，身為人夫的火火立即表示感同身受，認為Jinny正正說出了全港已婚女士的心聲，而Jinny也笑著回應：「其實所有老公都係咁，無一倖免。」
塔羅師揭驚人真相 吳若希手持「寶劍」旺夫
塔羅占卜師羅泳嫻（裸泳）隨即為吳若希開牌局分析，結果顯示Jinny在關係中是喜歡話事的一方，而且氣勢極旺夫。裸泳進一步解釋：「老公自信心唔及老婆，夫妻關係顯示Jinny 手持『正寶劍騎士』牌，就好似你攞住把劍行住佢，要經你鞭策佢先會做。」更驚人的是，其老公手持的竟是「正權杖一」牌，牌義顯示對方早已心裡有數，知道聽從老婆的話便會發達，揭示了夫妻間有趣的權力動態。
吳若希甜笑承認馭夫有術 老公凡事必先過問
聽完塔羅師的分析後，吳若希亦表示認同，並透露老公近日的確有所改變，做事比以前更上心。她甜笑著分享，現在老公每當要做任何決定前，都會先主動徵詢她的意見，似乎印證了塔羅牌局中「聽老婆話有發達」的說法，也間接承認了自己在關係中「馭夫有術」的強勢地位。
網民熱議夫妻相處之道 大讚吳若希夠貼地
節目播出後，不少已婚網民深有共鳴，紛紛留言討論夫妻相處之道，大讚吳若希夠真夠貼地！有網民笑言：「笑死，Jinny根本係我嘅嘴替！」、「原來聽老婆話會發達係真㗎！今晚即刻同老公講！」、「『正寶劍騎士』，學到嘢，睇嚟我都要拎返把劍出嚟。」、「火火嗰句『為全港已婚女士提問』先係重點，太真實！」、「吳若希愈來愈敢言，好鍾意佢咁直率！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期