師傅點算｜吳若希自爆超迷信！買樓必睇風水 面相被批「傷官過旺」易偏執
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靚太吳若希（Jinny）近日作客節目《師傅點算》，竟在鏡頭前大方自認是個超級迷信的人！她透露無論租樓或買樓都必定要睇風水，更要跟足師傅指示的行運坐向，令人相當驚訝。更震撼的是，師傅竟從面相揭示她天生屬於迷信一族，究竟「迷信樣」有何特徵？
吳若希自認極度迷信 買樓租樓必睇風水
在以「迷信」為主題的節目中，吳若希毫不諱言自己是迷信之人，尤其在置業方面更是極為講究。她坦率分享：「一路都係租樓住，每一次搬屋都要睇風水，就算買樓都要跟住一啲坐向買，例如未來呢啲坐向行運嘅就買。」可見她對風水命理深信不疑，並將其視為人生重大決策的重要依據。
師傅揭「迷信樣」特徵 吳若希面相被指傷官過旺
節目中的三駕道長趙嘉寶師傅指出，原來迷信與否可從面相窺探一二。她解釋，俗稱的「耳仔軟」便是「迷信樣」的特徵之一，但並非指耳朵的軟硬度，而是耳型不特出、較難看見。此外，顴骨和鼻樑較低的人亦因較無主見，容易受人影響而導致迷信偏執。師傅更直接點評吳若希，指她屬於「傷官過旺沒有壓制」，這種命格的人傾向反傳統，同時也容易偏向迷信。
網民驚訝吳若希坦率 紛紛對照「迷信樣」特徵
節目播出後，吳若希的坦率引來網民熱烈討論，不少人對師傅講解的「迷信樣」大感興趣，更搞笑地馬上照鏡檢查自己！網民紛紛留言：「原來迷信真係有樣睇！即刻睇下自己個鼻樑高唔高。」、「『傷官過旺』聽落好勁咁，有無師傅可以解釋下？」、「欣賞Jinny夠真，呢啲嘢好多藝人都唔敢講。」、「信則有不信則無，買樓咁大件事，睇下風水都好正常啫。」、「我終於明點解我阿媽成日信埋啲嘢，原來佢耳仔軟！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期