師傅點算｜吳若希自爆超迷信！買樓必睇風水 面相被批「傷官過旺」易偏執

靚太吳若希（Jinny）近日作客節目《師傅點算》，竟在鏡頭前大方自認是個超級迷信的人！她透露無論租樓或買樓都必定要睇風水，更要跟足師傅指示的行運坐向，令人相當驚訝。更震撼的是，師傅竟從面相揭示她天生屬於迷信一族，究竟「迷信樣」有何特徵？