師傅點算｜生意人亂拜五鬼運財局！嘉寶師傅揭恐怖後果：搞到一屋都鬼

昨晚（13日）播出的TVB節目《師傅點算》中，嘉寶師傅分享了一個令人毛骨悚然的個案！有位生意人為求生意興隆，竟在家中佈下「五鬼運財局」，結果雖然生意額大增，但家中卻怪事連連，家人輪流受傷生病，更驚見鬼影幢幢，究竟拜神為何會拜出禍？