師傅點算｜生意人亂拜五鬼運財局！嘉寶師傅揭恐怖後果：搞到一屋都鬼
嘉寶師傅驚揭生意人拜鬼唔係拜神
在節目中，嘉寶師傅憶述該名生意人求助時，起初絕口不提「五鬼運財」之事。直到嘉寶師傅要求對方拍下家中地主位的影片，才驚覺事態嚴重。她直指：「最後佢搵到我，初頭完全冇講『五鬼運財』嘅事。咁我叫佢拍條片畀我睇，睇到地主位，我就講佢係拜緊鬼，唔係拜神喎。」嘉寶師傅解釋，這正是典型為了達到目的，不分正神與陰神都亂拜的後果。當事人雖然短時間內貨如輪轉，但厄運亦隨之降臨，家人連續三個月不是受傷就是生病，家中更出現鬼影，情況駭人。
嘉寶師傅怒斥有求無敬拜神三不靈
為何誠心祈求卻不得庇佑？嘉寶師傅強調拜神有「三不靈驗」的情況。首先，心術不正、求神害人或與人鬥法者，神明絕不庇佑。其次，將神佛當成「工具」，不分尊卑、事後不還願者亦不靈。最後，不懂規矩，例如入廟時胡亂上香或衣著不整齊者，同樣不會靈驗。嘉寶師傅一針見血地指出：「呢啲叫有求無敬、有拜無心。」她提醒大眾，對神明必須心存敬意，而非單純的交易心態，否則只會招來反效果。
請神返家必睇三大注意事項
如果想請神返家供奉，嘉寶師傅亦提供了三大注意事項，避免誤踩禁忌。第一，神像的擺放位置絕對不能面向廁所或廚房，以避開穢氣和火氣。第二，神像不宜放置在睡房內。第三，安放好神像後，必須定時定候上香和供奉新鮮果品。若需要出遠門，例如去旅行，亦不用擔心，她補充說：「你去旅行無問題嘅，出發之前可以先禀神講聲。」至於正式的請神過程，一般需擇好日子，由師傅唸咒、頌經及宣白，禀告神明由何人請回家中，最後在神像上點硃砂完成開光儀式。
網民嚇壞留言：差啲就亂拜
節目播出後，嘉寶師傅分享的個案引起網民熱烈討論，不少人都表示對拜神規矩大開眼界，更有人感到後怕。有網民留言：「好彩師傅講，差啲就亂拜！真係學到嘢。」、「五鬼運財局聽個名都知唔對路啦，為咗錢真係咩都做得出。」、「原來請神返屋企有咁多規矩，唔講真係唔知。」、「心存正念最重要，神明都係想人向善。」、「呢集好實用，希望多啲呢啲資訊！」