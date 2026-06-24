師傅點算｜嘉寶師傅警告睡房放一物易招小三！床下底放黑白石增激情？

夫妻感情是維繫家庭的重要一環，但原來睡房的一個常見擺設，隨時會成為感情的「計時炸彈」！嘉寶師傅在節目《師傅點算》中驚爆，睡房擺放電視機，竟會令夫婦感情變淡，甚至引來第三者！究竟電視機有何殺傷力？師傅更傳授一招增進夫妻激情秘技，到底是什麼？