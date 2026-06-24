師傅點算｜嘉寶師傅警告睡房放一物易招小三！床下底放黑白石增激情？
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夫妻感情是維繫家庭的重要一環，但原來睡房的一個常見擺設，隨時會成為感情的「計時炸彈」！嘉寶師傅在節目《師傅點算》中驚爆，睡房擺放電視機，竟會令夫婦感情變淡，甚至引來第三者！究竟電視機有何殺傷力？師傅更傳授一招增進夫妻激情秘技，到底是什麼？
嘉寶師傅警告睡房電視如第三者
嘉寶師傅在節目中為各已婚人士提供夫妻和睦小貼士，直指睡房千萬不可放電視機，否則會令夫婦感情變淡。她解釋：「原因係電視好似『第三者』，吸引注意力，令夫婦間減少傾偈。」師傅進一步指出，電視螢幕在關機後會反光，效果如同一面鏡子，在風水學上容易招來外遇，破壞夫妻關係。如果家中睡房實在無法移走電視機，嘉寶師傅也提供了簡單的化解方法，就是「可以用布冚住電視機」，避免其反光及分散注意力的問題。
嘉寶師傅傳授床下底放陰陽石增激情
除了化解睡房的壞風水，嘉寶師傅更傳授了一招增進夫妻感情的秘技，讓關係重燃愛火。她建議可以在床底下放置「陰陽石」，以增加夫婦之間的激情。到底什麼是「陰陽石」？嘉寶師傅笑說：「可以係一黑一白嘅石頭，可以增加夫婦間嘅激情。」她更笑言，用了此法後，說不定「三年抱兩不是夢」，效果相當顯著，希望為感情降溫的夫婦提供一個簡單的增運方法。
網民震驚：即刻返去冚電視！
嘉寶師傅的「睡房風水學」引起網民極大迴響，不少人表示恍然大悟，沒想過一部小小的電視機竟有如此大的影響。網民留言表示：「怪唔之得同老公少咗咁多嘢講，原來係個電視問題！」「嚇死，我間房部電視正正對住張床，返去即刻用布冚住佢！」「陰陽石係咩玩法？求教學！邊度可以搵到？」「聽日就去石灘執兩嚿石仔返嚟試下先！」「信不信由你，反正我信了，今晚就收起部電視。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期