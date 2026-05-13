師傅點算｜30歲空姐自爆戀愛腦狂吸渣男！師傅批眼角一粒痣注定情路坎坷？

TVB Plus全新直播節目《師傅點算》昨晚（12日）舉行首次粉絲見面會，為單身觀眾指點姻緣迷津。其中一位任職空姐的30歲女觀眾Kathryn，竟在節目中自認是「戀愛腦」，更獲師傅直指她命格極易招惹渣男！師傅更點出她左眼角的「好癦」是關鍵，究竟這粒痣如何影響她的感情路？