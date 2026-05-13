師傅點算｜30歲空姐自爆戀愛腦狂吸渣男！師傅批眼角一粒痣注定情路坎坷？
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TVB Plus全新直播節目《師傅點算》昨晚（12日）舉行首次粉絲見面會，為單身觀眾指點姻緣迷津。其中一位任職空姐的30歲女觀眾Kathryn，竟在節目中自認是「戀愛腦」，更獲師傅直指她命格極易招惹渣男！師傅更點出她左眼角的「好癦」是關鍵，究竟這粒痣如何影響她的感情路？
嘉寶師傅贈言空姐Kathryn 眼角有痣易陷三角戀
節目中，嘉寶師傅為空姐Kathryn看相贈言，直接點出她左眼眼角有一粒痣。師傅詳細解釋：「圓形唔係不規則嘅，所以你粒係好癦，你情感太豐富好容易喊、感動，同理心強容易有異性緣，但又容易被情所困，情感會較波折。」嘉寶師傅更語出驚人地表示，從命格看來，Kathryn極容易陷入三角戀或遇上爛桃花，斷言：「所以身邊多渣男出現。」此話一出，Kathryn立即直認不諱，坦承自己是「戀愛腦」一名，加上年過30歲，非常希望能早日結婚生子，對感情狀況感到憂慮。
Kathryn獲派定心丸 真命天子被爆後年出現
面對Kathryn的憂慮，嘉寶師傅隨即為她大派定心丸，更以自己為例鼓勵對方：「在下都過30，今年都結婚，所以年齡唔係問題。」師傅接著為Kathryn預測未來姻緣，表示她的真命天子好大機會在後年（2028年）出現，更給出具體提示，指男方將會是辦事能力強、頗有社會地位的人。不過，師傅亦提醒這段關係並非完美，指出對方缺點是較為急躁且控制欲強。但最令Kathryn感到安心的是，師傅明確表示她婚後將會與丈夫育有孩子，總算為她的感情未來帶來一線曙光。
網民熱議空姐戀愛腦：粒癦真係咁邪？
節目播出後，空姐Kathryn的個案引起網民熱烈討論，特別是關於「淚癦」與「戀愛腦」的關連。不少網民都對師傅的說法感到好奇，紛紛留言：「我眼角都有粒痣，唔怪得感情路咁唔順…師傅好準！」、「做空姐靚女都咁煩惱，我哋呢啲普通人點算？」、「戀愛腦真係死症，希望個女仔聽完師傅講會醒目啲啦。」也有網民提出疑問：「又話係好癦，又話會情路波折，咁即係點？」不過亦有理性網民表示：「信則有，不信則無，都係參考下啫，最緊要自己爭氣！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期