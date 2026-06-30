師傅點算｜點分真愛定孽緣？嘉寶師傅教你4大特徵睇清邊個係Mr. Right！
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身邊的伴侶究竟是命中註定的「正緣」，還是糾纏不清的「孽緣」？ViuTV節目《師傅點算》中，嘉寶師傅就從道教角度深入剖析，更驚人指出夫妻間的「正緣」未必是雙方最愛的那一位！她提出分辨「正緣」的四大特徵，為不少在情路上迷惘的觀眾提供清晰指引，想知道如何判斷誰才是你的Mr. Right？
嘉寶師傅拆解正緣與孽緣 真命天子未必係最愛嗰個
在節目中，嘉寶師傅解釋道教非常重視「緣」，而在姻緣上更細分為「正緣」與「孽緣」。她說：「道教其實好重視『緣』，而喺姻緣上面會分『正緣』同『孽緣』。正緣係月老根據雙方嘅前世、今生嘅因果而牽引出嚟。當中有一個使命，就係大家去共修、互相扶持。」最令人震驚的是，嘉寶師傅直言，成就最好結果的「正緣」，未必是讓你愛得轟轟烈烈的那個人，顛覆了許多人對愛情的想像。
嘉寶師傅教路辨識正緣 必睇四大相處特徵
究竟如何才能知道身邊人是不是「正緣」？嘉寶師傅提出了四個非常實際的相處特徵作為判斷標準。第一，相處時間久了會覺得非常舒服、自在；第二，兩個人在一起後，很多事情都會變得順利，對方能在各方面幫助自己；第三，雙方的價值觀和思考模式會非常相近；第四，即使發生爭執，雙方都能從中有所得著並共同成長。嘉寶師傅總結：「如果有齊呢幾點，嗰個應該就係你要嫁或者娶嘅人。」
錯過正緣點算好？嘉寶師傅教一招補救大法
如果因為一段「孽緣」而錯失了「正緣」，是否就此抱憾終生？嘉寶師傅表示其實還有補救方法。她指出，當事人可以親自到月老面前，誠心懺悔並祈求原諒，表達自己已知錯改過的心意。完成這個儀式後，就需要耐心等待下一次「正緣」的出現。這個方法為不少曾在感情中犯錯的人，提供了一個重新出發的希望。
網民睇完狂Tag另一半：「中晒！可以結婚了！」
嘉寶師傅的「正緣四特徵」理論播出後，立即成為網民熱話，不少人更將其當作感情「體檢表」，紛紛在討論區分享自己的「檢測結果」。網民留言表示：「即刻check list，好彩我老公中晒四樣！」、「終於明點解同前度一齊咁辛苦，原來係孽緣…」、「講得好有道理，舒服自在真係最重要。」、「慘，我一個特徵都冇，係咪要去拜月老懺悔？」、「已經tag咗男朋友，等佢自我檢討下！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期