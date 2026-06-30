師傅點算｜點分真愛定孽緣？嘉寶師傅教你4大特徵睇清邊個係Mr. Right！

身邊的伴侶究竟是命中註定的「正緣」，還是糾纏不清的「孽緣」？ViuTV節目《師傅點算》中，嘉寶師傅就從道教角度深入剖析，更驚人指出夫妻間的「正緣」未必是雙方最愛的那一位！她提出分辨「正緣」的四大特徵，為不少在情路上迷惘的觀眾提供清晰指引，想知道如何判斷誰才是你的Mr. Right？