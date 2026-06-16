師傅點算｜嘉寶師傅拆解「逢九必衰」真相！行衰運先兆曝光兼有4件事唔做得？

俗語有云「逢九必衰」，唔少人對19、29、39歲等關口心驚膽顫！不過嘉寶師傅在節目《師傅點算》中就拆解迷思，指「逢九」只代表有重大變動，未必係衰事！她更點出行衰運原來有跡可尋，究竟有咩先兆？又有邊四件事千祈唔做得？