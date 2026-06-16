師傅點算｜嘉寶師傅拆解「逢九必衰」真相！行衰運先兆曝光兼有4件事唔做得？
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俗語有云「逢九必衰」，唔少人對19、29、39歲等關口心驚膽顫！不過嘉寶師傅在節目《師傅點算》中就拆解迷思，指「逢九」只代表有重大變動，未必係衰事！她更點出行衰運原來有跡可尋，究竟有咩先兆？又有邊四件事千祈唔做得？
嘉寶師傅驚爆「逢九」真相 盛極必衰未必係壞事
昨晚播出的《師傅點算》以「命運週期」為主題，嘉寶師傅直接挑戰「好醜命生成」的講法，認為後天努力可以改變命運。她解釋：「喺八字命理上面，命運無疑係先天嘅藍圖，但後天可以改變，包括行為、心理、積德同思維，都可以改寫部份結果。」她總結為「七分天註定，三分靠打拼」。對於人人聞之色變的「逢九必衰」，她進一步解釋：「道教學說『9』係一個極數，盛極必衰、物極必反，係一個變動開始，但係咪一定衰呢？又未必。譬如你下一個運係好嘅大運，咁就好喇，代表你升職、加薪、結婚。」所以「逢九」只代表有重大變動，要小心應對。
家中頻打爛嘢係先兆？嘉寶師傅警告4件事切勿做
原來行衰運是有跡可尋的！嘉寶師傅在節目中提到，如果發現自己身邊出現一些不尋常的小意外，就要特別留神。她舉例指，假如家中經常打爛杯碟、無故燒燈膽或電器頻繁損壞；外出時又會不慎跌手機、遺失鎖匙或銀包，這些現象都「代表本身氣場開始亂，是行衰運先兆」。當察覺到這些警號時，就應該保守行事，師傅特別提醒有四件事盡量避免，包括：辭職、結婚、投資，以及為他人做擔保人，以免因一時運滯而做出錯誤決定，招致更大損失。
網民洗版熱議「逢九」話題：終於有人講真話
節目播出後，嘉寶師傅對「逢九」的獨到見解隨即引發網民熱烈討論，不少人表示茅塞頓開。網民紛紛留言洗版：「原來係咁！我29歲嗰年真係轉咗份工，仲升埋職，一直以為自己好好彩！」、「講得好啱，我39歲嗰年結咗婚，真係人生大變動。」、「屋企個燈膽燒完又燒，原來係行衰運…要小心啲先。」、「辭職、結婚、投資、擔保…全部都係人生大事，行衰運時做錯決定真係可大可小！」、「多謝師傅提醒，好實用！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期