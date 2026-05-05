師傅點算｜旅行住酒店必睇！師傅教路5招自測房間有冇鬼 唔中好過中！
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經常去旅行住酒店，但入房後總係覺得周身唔聚財？今晚《師傅點算》中，三駕道長趙嘉寶教授就教大家5招，快速判斷身處的空間是否有靈體，尤其去到陌生酒店，這些簡單的自保方法絕對有助求個心安，學識傍身總無壞！
趙嘉寶師傅教路5大徵兆 判斷酒店房乾唔乾淨
趙嘉寶師傅在節目中分享了五個簡單方法，讓大家可以自行判斷附近是否有靈體存在。第一，如果在進入房間後，突然感到莫名的壓迫感、胸悶或頭暈，但一離開房間症狀就消失，師傅指：「間房就好可能會有鬼。」第二，留意房間的溫度，她說：「明明間房無開冷氣，但係去到某啲位特別冷，就有古怪。」第三，身體的直接反應，如果突然間全身毛管戙、無故起雞皮，也可能是一個警號。第四，注意聽覺上的異常，例如出現耳鳴，或者隱約聽到耳邊有無法解釋的低語聲。最後，是直覺上的感受，若然總覺得好像有人在監視自己，便要多加留意。師傅補充，動物對這些能量的感應比人類更為敏感，牠們的異常反應亦是重要的參考指標。
網民熱議瘋傳：以後去旅行要帶溫度計
節目播出後，趙嘉寶師傅的「酒店自保5招」隨即在網上引起熱烈討論，不少網民大讚實用。
「好實用！即刻save低先！下次去旅行可以用得著。」
「中過第一同第三點，嚇到即刻要求換房！」
「次次入酒店房第一件事都係沖廁所同敲門，原來仲有咁多嘢要留意。」
「以後去旅行真係要帶個指南針同溫度計…」
「我隻貓成日對住空氣係咁叫，原來係咁…毛骨悚然！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期