師傅點算｜命理師驚爆子女分「報恩」「討債」！中2大特徵即係嚟攞債？
In Lee師傅驚爆子女緣起 前世福氣定奪家庭和睦
昨晚節目以「子女緣」為主題，身為一子一女之父的火火自然最關心，率先發問父母與子女的緣份由來。命理師In Lee師傅即從前世福份講起，她解釋：「首先講『福氣』，原來都會成為揀父母或者成為子女嘅相關問題，如果前世嘅你好有福氣，今世投身嘅家庭就會開心、好融洽，大家唔會有啲咩麻煩，例如憂柴憂米。」她續指小朋友降臨家庭主要有兩大原因，一種是來「報恩」的孩子，他們會像天使下凡，乖巧聽話，讀書叻又孝順，甚至會關心父母情緒，令父母非常省心。
火火自爆仔女係天使 In Lee師傅揭「討債」2大特徵
In Lee師傅接著詳細拆解「討債」子女的特徵，就是經常跟父母頂嘴，凡事以對抗為樂，而且普遍不太孝順。聽到這裡，主持火火卻一副老神在在的模樣，更笑言自己的子女絕對是來報恩的天使。他得意地分享：「我覺得一對仔女係天使，佢哋 BB 嘅時候，永遠一覺瞓到天光，唔會食夜奶嘅。攞債嗰啲一個鐘就喊一次，又要整醒你。總之佢哋嚟報恩、我又報佢哋恩啦。」一番話盡顯其幸福爸爸的模樣。
討債仔女有得救？師傅教路後天培育扭轉命運
難道子女若是來「討債」就注定是場惡夢？In Lee師傅隨即補充，其實未必如此，父母的後天培育是關鍵，絕對有機會將討債的子女變成報恩的好孩子。她強調，只要父母肯花時間和愛心，向小朋友貫輸正確的價值觀，就有機會在他們30歲之後，讓他們明白孝順父母的道理，從而改變彼此的關係。她說：「係咪討債小朋友唔好呢？其實又未必，父母後天培育，係可以將攞債變成報恩嘅細路。」這番話為不少憂心的父母帶來希望。
網民熱議掀共鳴：「我個仔肯定係嚟攞債！」
節目播出後，有關「報恩」與「討債」的說法旋即引起網民極大迴響，不少父母紛紛對號入座，討論區被洗版！有網民留言表示極度認同：「我個仔肯定係嚟攞債！晚晚都唔瞓覺！」、「好準！我個女真係天使寶寶，從來唔扭計，原來係嚟報恩！」、「聽到30歲後會變好即刻安心返啲…」、「火火咁講好串，曬命呀！我嗰個喊足成年！」亦有網民理性分析：「講到尾咪又係睇你點教，唔通真係前世注定咩。」