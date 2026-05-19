師傅點算｜命理師驚爆子女分「報恩」「討債」！中2大特徵即係嚟攞債？

昨晚（18日）播出的ViuTV節目《師傅點算》中，命理師In Lee師傅驚爆子女與父母的緣份竟分為「報恩」與「討債」兩大類，更直指某些特徵代表小朋友是來討債，嚇窒已為人父的主持火火！究竟如何分辨自己的子女是天使還是魔鬼？父母又可以如何應對？