師傅點算｜羅泳嫻塔羅揭子女死因！亡魂泣訴「父母不夠愛我」震驚全場
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昨晚（14日）TVB節目《師傅點算》中，羅泳嫻（裸泳）師傅分享一宗令人心寒的占卜個案！一對父母堅信自己的孩子死於意外，竟請求師傅查明真相，豈料塔羅牌竟揭示出驚人結局，亡者更透過塔羅牌傳達一句錐心控訴，令該對父母當場崩潰！
羅泳嫻開出「空中飛人」牌 揭子女尋死真相
羅泳嫻師傅在節目中透露，她遇過最離奇的一次占卜，是有對父母想知道自己孩子的真正死因。這對父母一直堅信小朋友是死於意外，無法接受其他可能性。裸泳師傅於是為他們以塔羅牌占卜，結果竟開出了「空中飛人」牌，情況相當明顯，暗示尋死意圖。她慨嘆著說：「因為佢哋希望係意外或者其他，唔想接受小朋友係太脆弱或者係父母嘅愛令佢有壓力。」這張牌的出現，已令原本的案情變得不再單純，更揭示了背後可能隱藏著令人心碎的家庭問題。
亡者借塔羅控訴「父母不夠愛我」 雙親無奈接受
在「空中飛人」牌出現後，更令人震驚的是，亡者再借塔羅牌向父母傳達了尋死的真正原因，竟是「父母不夠愛我」。這句沉重的控訴，猶如晴天霹靂，讓一直活在自己想像中的父母不得不面對殘酷的現實。雖然心碎，但他們最終只得無奈接受這個結局。裸泳師傅事後坦言，她深信這對父母其實內心早有答案，只是他們一直不願意承認，選擇逃避這個令他們痛苦的真相。
網民嘆息：愛嘅壓力真係好大
這個個案引起網民極大迴響，紛紛對現今的親子關係作出反思。有網民留言感嘆：「聽到『父母不夠愛我』呢句真係好心酸… 有時父母嘅愛真係會變成壓力。」、「呢單case好有警世意味，做父母真係要學識點樣去愛。」亦有人對占卜結果感到心寒：「『空中飛人』牌一出，已經好心寒，裸泳師傅好敢講。」、「其實對父母都好慘，佢哋都係愛個仔，只係用錯方法，最後仲要面對呢個真相。」、「直升機父母真係要反省下，有時放手先係真正嘅愛。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期