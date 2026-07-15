師傅點算｜羅泳嫻塔羅揭子女死因！亡魂泣訴「父母不夠愛我」震驚全場

昨晚（14日）TVB節目《師傅點算》中，羅泳嫻（裸泳）師傅分享一宗令人心寒的占卜個案！一對父母堅信自己的孩子死於意外，竟請求師傅查明真相，豈料塔羅牌竟揭示出驚人結局，亡者更透過塔羅牌傳達一句錐心控訴，令該對父母當場崩潰！