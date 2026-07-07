師傅點算｜俄學者偷26具女童屍製人偶！稱用死靈術復活：當自己女咁養
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最新一集《師傅點算》中，羅泳嫻（裸泳）師傅分享了一宗極度駭人的俄羅斯真實案件，一名知名學者竟從墓地偷走26具女童屍體，並將她們製成「人偶」！他更聲稱是為了讓她們「復活」陪伴自己，恐怖行徑震驚全球，背後動機更是令人不寒而慄。
俄羅斯公寓搜出26具屍偶 駭人細節曝光
羅泳嫻師傅在節目中詳述，該名俄羅斯學者Anatoly Moskvin於2011年被警方上門搜查，竟在其與父母同住的公寓中，發現了26具年齡介乎3至15歲的女童屍體。裸泳師傅引述案情，揭露其恐怖的製作過程：「佢從唔同墓地偷挖一啲剛剛落葬嘅屍體，幫佢哋做防腐處理，再化妝、著靚衫、戴假髮、戴飾物。將屍體變成真人大小嘅『人偶』。」畫面極其驚悚，難以想像這竟是真人真事。
學者自白驚人動機 稱用死靈術喚醒女孩
面對警方的盤問，Anatoly直認所有罪行，並揭露其令人心寒的動機。裸泳師傅繼續說道：「每個都會有名、有生日，仲有自己嘅玩具，又會同佢哋慶祝生日，當係自己嘅女咁養。」Anatoly聲稱自己因為感到孤獨，非常希望擁有一個家庭，因此利用了宗教儀式及死靈術（Necromancy），嘗試「喚醒」這些女孩，讓她們「復活」來陪伴自己。
60歲學者仍在精神病院 揭西方秘術起死回生
這宗案件最終的判決，是Anatoly被法庭裁定患有嚴重的精神問題，需要接受強制治療。羅泳嫻師傅提到，現年60歲的Anatoly目前仍在精神病院中。她藉此案例帶出西方秘術中關於「起死回生」的黑暗面，指出這些秘術往往與極端和危險的行為掛鉤，Anatoly的案例正是一個血淋淋的警示，顯示了人性的扭曲可以去到何種地步。
網民嚇破膽：毛骨悚然！真人真事仲恐怖過鬼片
這宗恐怖的「屍偶案」經由節目分享後，嚇倒大批觀眾，網民紛紛留言表示極度不安。有網民直呼：「呢單新聞我有印象，真係好變態！」、「聽到毛骨悚然，點解可以咁樣對啲小朋友…」、「真人真事仲恐怖過鬼片！」、「個學者本身都好可憐，但做法太恐怖，完全接受唔到。」、「裸泳師傅講故仔好叻，好心寒。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期