師傅點算｜俄學者偷26具女童屍製人偶！稱用死靈術復活：當自己女咁養

最新一集《師傅點算》中，羅泳嫻（裸泳）師傅分享了一宗極度駭人的俄羅斯真實案件，一名知名學者竟從墓地偷走26具女童屍體，並將她們製成「人偶」！他更聲稱是為了讓她們「復活」陪伴自己，恐怖行徑震驚全球，背後動機更是令人不寒而慄。