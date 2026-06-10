師傅點算｜苦主Cindy遭男友呃50萬再遇假律師 裸泳師傅揭天生桃花刧！

《師傅點算》前晚（8日）有苦主張芷盈（Cindy）爆喊求助，自爆屢遇渣男，慘遭男友呃走50萬後，追數心切再被假律師騙去7萬幾！師傅羅泳嫻（裸泳）用塔羅牌一算，竟揭示她天生命格有「桃花刧」，究竟是甚麼面相特徵讓她不斷陷入騙局？