師傅點算｜苦主Cindy遭男友呃50萬再遇假律師 裸泳師傅揭天生桃花刧！
Cindy慘被男友呃50萬 追數再墮假律師騙局
從事飲食服務業的張芷盈（Cindy）在節目中透露自己事業運麻麻，更慘的是屢遇人不淑，尤其在金錢上損失慘重。她憶述前年（2024年）被當時的男朋友欺騙，對方以做生意為名向她借走50萬，豈料事後才發現對方是「自己拎咗去投資，話蝕晒還唔到畀我，只係還過 800 蚊。」人財兩失的Cindy心有不甘，試圖透過法律途徑追討，沒想到是另一個噩夢的開始：「試過上網搵律師，又畀假律師呃咗7 萬幾蚊……想知有冇機會追得返筆欠債。」連環被騙的經歷讓她對人生感到迷惘。
裸泳師傅塔羅揭殘酷結局 左眼角一粒痣注定情路坎坷
羅泳嫻（裸泳）師傅聽畢Cindy的慘痛經歷後，隨即為她抽塔羅牌計算追回欠債的機會，結果牌局竟顯示為「幻像」。裸泳師傅解釋這個結局的殘酷真相：「對方盡量唔想還錢畀你，拖得就拖。」師傅更一語道破Cindy命格的根本問題：「睇到你係有桃花刧，經常陷入感情同財務損失嘅循環。」她進一步分析指，Cindy的守護星是木星和海皇星，令她容易「相信自己夢幻嘅直覺，一信之後就好易全程投入，好易畀人利用。」此外，師傅亦從面相上找到線索，直指Cindy「左眼角嘅痣代表事業運有波折，容易受情同財運所困。」
師傅贈金運石催財轉運 建議轉行做佣金工
雖然追回欠債的機會渺茫，但裸泳師傅亦為Cindy指點迷津，希望助她斬斷厄運。在職業發展上，師傅不建議她重返醫護行業，反而表示她更適宜從事美容、服務等行業，特別是設有佣金制度的工種，有望增加收入。為了幫助Cindy逆天改命，裸泳師傅更在節目中贈送她一條「金運石」，並解釋此石可以增加她的行動力及財運，最重要的是能讓她思路更清晰，避免再因感情用事而墮入騙局。此外，節目組亦貼心地為當天生日的裸泳師傅及In Lee師傅送上蛋糕慶祝，為沉重的氣氛帶來一絲溫馨。
網民狠批渣男呃錢手法：還800蚊不如唔好還！
Cindy的個案引起網民極大迴響，大部分人都狠批其前男友及假律師的行為，並對Cindy的遭遇深表同情。網民紛紛留言怒轟：「呃50萬只還800蚊？真係當人傻！離譜到極點！」「連環被騙也太慘了吧，希望佢快啲清醒，唔好再信男人。」「個桃花刧好恐怖，原來一粒痣都有咁大影響。」不少網民對師傅的法寶感興趣：「金運石係咩嚟？我都想買返條防小人！」「希望Cindy可以重新出發，呢啲男人一定會有報應！」