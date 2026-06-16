師傅點算｜裸泳師傅預告今年兩次水逆！點名巨蟹天蠍座小心家庭職場爆紛爭？
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「水逆」又到，諸事不順？羅泳嫻師傅（裸泳）在節目《師傅點算》中，就從玄學及天文學角度解構「水星逆行」成因，更預告今年尚有兩次水逆！她更點名有兩大星座將成重災區，隨時引爆家庭及職場紛爭，究竟邊個星座要特別小心？
裸泳師傅拆解水逆真相 原來關地球「超車」事
每當遇上諸事不順，不少人都會歸咎於「水星逆行」。在節目中，羅泳嫻師傅（裸泳）就為大家解開謎團，她解釋：「從玄學角度除咗係一個周期之外，亦係一個天文現象。古時嘅人相信用肉眼望到嘅星，都會對我哋有影響。」她澄清水星並非真的倒後行，真相與星球的公轉速度有關：「水星圍住太陽行一圈只需 88 日，而地球係 365 日，所以地球每年會有 3 次畀水星『超車』。每次同水星相遇，就會有好多變動出現。」這個天文現象的能量交錯，正是導致運勢波動的原因。
裸泳師傅點名巨蟹天蠍座 今年兩大水逆期要小心
裸泳師傅在節目中明確指出，2026年還剩下兩次「水逆」需要大家注意。第一次將會發生在6月29日至7月23日，這次水逆影響最大的將會是巨蟹座，師傅提醒巨蟹座的朋友要特別留意，「家中容易出現紛爭」，與家人的溝通需要更多耐性。而今年最後一次水逆則會發生在10月24日至11月13日期間，這次的重災區輪到天蠍座。裸泳師傅特別忠告天蠍座的在職人士：「要特別小心，容易出現職場糾紛及跟老闆有爭拗」，建議在工作上要謹言慎行，避免不必要的衝突。
網民洗版感謝提醒：巨蟹座表示已經感受到
裸泳師傅提供的水逆時間表及注意事項，瞬間成為網上熱話，尤其被點名的兩大星座網民反應最為熱烈。大家紛紛留言：「我是巨蟹座，最近真係成日同屋企人嘈交，原來關水逆事！」、「天蠍座表示收到！10月開始要喺公司收斂啲，唔可以駁嘴老闆。」、「好彩睇到呢篇文，即刻mark低啲日子提醒自己！」、「裸泳師傅講得好清楚，唔再係得個驚字，知道要小心啲咩。」、「多謝懶人包！已forward畀我個巨蟹座朋友！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期