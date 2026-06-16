師傅點算｜裸泳師傅預告今年兩次水逆！點名巨蟹天蠍座小心家庭職場爆紛爭？

「水逆」又到，諸事不順？羅泳嫻師傅（裸泳）在節目《師傅點算》中，就從玄學及天文學角度解構「水星逆行」成因，更預告今年尚有兩次水逆！她更點名有兩大星座將成重災區，隨時引爆家庭及職場紛爭，究竟邊個星座要特別小心？