師傅點算｜裸泳師傅教你操控夢境！靠一招「夢日記」將噩夢變甜夢？
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經常被噩夢困擾，醒來後依然心有餘悸？裸泳師傅在節目中石破天驚，指原來夢境可以被控制！她更獨家傳授一招「夢日記」秘技，聲稱只要跟著做，就可以學會將恐怖的噩夢，隨心所欲地變成甜蜜美夢，究竟是怎樣做到的？
裸泳師傅拆解「清醒夢」 揭開深層睡眠奧秘
裸泳師傅在節目中首先介紹了一個名為「清醒夢」的概念。她解釋，當一個人進入深層睡眠狀態，但同時意識到自己正在發夢時，這就是「清醒夢」。裸泳師傅更進一步透露，這種狀態並非遙不可及，而是可以透過後天學習來達到，甚至可以控制夢中的劇情發展，讓自己成為夢境的主宰，從被動的經歷者變成主動的導演。
裸泳師傅教路寫夢日記 找出噩夢驚嚇根源
要學會操控夢境，第一步就是要了解自己的噩夢。裸泳師傅教路，當你發完噩夢驚醒後，可以立即「寫一篇夢日記或者錄音都可以，記低夢境內容。」她建議在輯錄幾次資料之後，便可以回頭看看，分析「乜嘢令到你咁驚」。她舉例指，每個人的恐懼源頭都不同，有人可能是因為在夢中開不到燈而感到極度驚慌，亦有人是因為不斷被人追趕而害怕。
裸泳師傅傳授潛意識秘技 一秒扭轉夢境結局
當透過「夢日記」找出自己噩夢的固定場景後，便進入最關鍵的一步。裸泳師傅表示，只要將這些場景記在腦中，當下次夢中再出現類似的景象時，潛意識就會自動提醒你，讓你知道自己正在發夢。她補充說：「當知自己發緊夢，就可以即刻諗一啲開心嘢、好嘢，好快下一場境就會跳去好夢，發你想發嘅夢境。」透過這個方法，便能主動扭轉噩夢的結局。
網民驚嘆超實用：「今晚即刻試下先！」
裸泳師傅分享的「清醒夢」教學引發網民熱烈討論，大讚方法非常實用。不少網民紛紛留言：「呢個方法好似好正，今晚即刻試下先！」、「終於有方法可以對付啲重複嘅噩夢！」、「學識咗咪可以晚晚發好夢？太爽了吧！」、「好想學識控制夢境，多謝師傅分享！」、「呢個教學好實用，bookmark低先！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期