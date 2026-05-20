師傅點算｜道長趙嘉寶驚揭死後世界！人魂可留人間3億年 十八層地獄真相顛覆想像
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昨晚（19日）播出的《師傅點算》中，道長趙嘉寶驚人揭示死後世界的真相，顛覆大眾認知！她詳細解構「三魂七魄」，指人魂竟可在人間停留逾3億年。更令人震驚的是，十八層地獄原來並非在地底，究竟真相是甚麼？
趙嘉寶驚揭三魂七魄去向 人魂可留人間3億年
在昨晚（19日）播出的節目《師傅點算》中，主題圍繞「死後世界」，三駕道長趙嘉寶從道家角度詳細剖析。她表示人死後會分開「三魂七魄」，當中三魂分為天魂、地魂和人魂。嘉寶師傅解釋：「人死後分三魂七魄，三魂分為天魂、地魂同人魂，由道教所講嘅『一氣而生』，天魂、地魂分別上天同入地，人魂就停留喺人間，即係我哋所講中陰身。」她更驚人地指出，只要後人一直供奉，人魂根據古書記載，可以在人間停留超過3億年，持續庇佑後代，因此供奉祖先極為重要。
十八層地獄真相曝光 趙嘉寶：係平房嚟講是非會勾脷筋
至於地魂的去向，嘉寶師傅指會先到地府的「孽鏡台」，在鬼差和判官面前回看今世乃至歷世的功過，再作判決。而大眾最熟悉的十八層地獄，其真相更是顛覆想像。她解釋地獄並非在地底深處：「係平房嚟，道教經典記載十八層係講緊每一個空間，好似房號咁，代表有18個受罪嘅地方。」她更具體舉例，指出不同罪孽有不同懲罰，例如「講是非會勾脷筋」，而其他罪孽則有相應刑罰。受苦年期由十多年到過百年不等，直至投胎緣起方能結束。
網民聽後毛骨悚然：「以後唔敢亂講嘢！」
節目播出後，趙嘉寶師傅對死後世界的解說引起網民極大迴響，不少人表示感到震驚及毛骨悚然。網民紛紛留言：「原來十八層地獄係好似房號咁，真係第一次聽！」、「講是非要勾脷筋？以後真係唔敢亂講嘢！」、「3億年！個數字太誇張，祖先真係睇住我哋成世。」、「呢集好有資訊性，完全顛覆咗我對地獄嘅想像。」、「聽完覺得要好好做人，唔想落地獄受苦。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期