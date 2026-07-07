師傅點算｜道家師傅隔空為火火「通波」甩霉運！當場傳出啪啪聲勁震撼
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昨晚播出的TVB節目《師傅點算》中，道家趙嘉寶師傅即場大顯身手，為主持火火隔空發功調理氣場，聲稱能助他「甩灰」脫霉運！過程中火火面露驚訝，更直言聽到「啪啪」聲，場面極之震撼，究竟師傅對他做了甚麼？
昨晚隔空發功 火火驚感篤下兼有啪啪聲
在主題為「秘術」的環節中，趙嘉寶師傅透露道家氣功不但能調理自身氣場，甚至可以醫治病患。為作示範，她即場將手隔空對準火火的手心及頭部發功。事後火火分享親身感受，直言感到一股暖流傳來，更驚訝地說：「除咗熱力仲有啲被嘢篤下篤下感覺，仲有幾下『啪啪』聲。」這突如其來的體感和聲音，讓在場眾人嘖嘖稱奇，完全無法解釋眼前發生的事。
嘉寶師傅解畫 幫火火tune正頻率甩走霉運
對於火火的反應，趙嘉寶師傅解釋感覺因人而異，而那幾下響聲其實是替火火「通波仔」。她笑著解釋道家氣功的原理：「道家氣功可以幫人 tune 正人體頻率同磁場，今次幫火火甩灰（脫霉運）。」師傅更補充，火火身體可能有些機能被堵塞，這次發功順道幫他理順，改善身體狀況，可謂一舉兩得。
道家秘術大揭秘 隱身千里眼並非無稽之談
除了即場展示氣功外，趙嘉寶師傅亦在節目中大談道教秘術，顛覆不少人的認知。她透露，坊間流傳的隱身術、千里眼、止血符等秘術，在道教中確實存在，並非完全是無稽之談。她指出這些都是透過艱苦修練而達成的境界，為道家文化增添了更多神秘色彩，也讓觀眾對這些古老秘術產生濃厚興趣。
網民嘖嘖稱奇：想搵師傅幫我通一通
節目播出後，師傅隔空發功一幕引起網民熱烈討論，不少人對道家氣功大感好奇。有網民留言表示：「好神奇！隔空都feel到？」、「火火個樣好真實，唔似做戲喎！」、「我都想甩灰，可唔可以搵師傅幫我通一通？」、「信則有，不信則無，當開下眼界囉。」、「聽完師傅解釋，覺得人體真係好奧妙。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期