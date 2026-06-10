師傅點算｜邵音音驚爆陳靜拍鬼片真撞鬼！7度天氣突發高燒40度嚇窒全場
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邵音音在節目《師傅點算》中越講越興奮，竟開名大爆陳靜（DaDa）當年拍戲撞鬼！她指DaDa拍攝電影《迷離夜》一場鬼戲時，在僅7度的室外突然發高燒近40度，情況一度危急，嚇得在場兩位主持不知所措，究竟當時片場發生了甚麼恐怖事？
邵音音爆DaDa鵝頸橋拍戲詭異實錄
邵音音在節目中大爆秘聞，指陳靜（DaDa）拍攝電影《迷離夜》時，在鵝頸橋取景期間發生怪事。她憶述當時室外溫度只有7度，天氣非常寒冷，但DaDa在拍攝一場鬼戲時，竟突然發高燒，「發到39點幾成40度」，情況相當嚇人。音音姐更心有餘悸地說：「真係會昏迷會死㗎。」最詭異的是，DaDa在拍攝前身體完全正常，偏偏在拍到戲肉時才出事，令全場工作人員都深信不疑。
DaDa戲中演女鬼拍完鬼戲即退燒
據悉，該電影《迷離夜》由三個單元故事組成，邵音音與DaDa主演的單元為《驚蟄》。戲中DaDa的角色相當悲慘，講述她遭姦殺後化成女鬼，要找在鵝頸橋以「打小人」為生的音音姐報仇雪恨。最令人不寒而慄的是，DaDa在戲中正正就是飾演一隻鬼，而她亦恰巧在拍攝鬼戲部份時出事。音音姐補充，當DaDa完成相關戲份的拍攝後，高燒便奇蹟地退去，整個人回復正常，令「撞鬼」之說更甚囂塵上。
邵音音懶理主持嚇親繼續爆料
邵音音在節目中憶述這段經歷時，表現得相當興奮，甚至直接開名爆出主角是陳靜（DaDa），令在場的兩位主持都顯得有點不知所措。不過，音音姐一於懶理，繼續滔滔不絕地分享當時的細節，她更提到幸好DaDa在該場戲中沒有對白，否則在高燒下根本無法完成拍攝。這種戲內戲外都充滿靈異色彩的經歷，讓整個故事更添詭異感。
網民洗版留言：諗起都驚！
邵音音的驚人爆料隨即引起網民討論，紛紛留言表示心寒。有網民說：「拍鬼片真係好易惹到污糟嘢，信不信由你。」、「7度天氣發高燒到40度，真係唔講得笑，好彩DaDa冇事。」不少人更指：「《迷離夜》本身已經好恐怖，原來戲外仲恐怖！」、「DaDa本身演鬼，然後真係出事，呢個巧合太邪門…」亦有網民佩服音音姐的膽量：「音音姐真係娛樂圈嘅生き字引，乜都敢講！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期