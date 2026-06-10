師傅點算｜邵音音驚爆陳靜拍鬼片真撞鬼！7度天氣突發高燒40度嚇窒全場

邵音音在節目《師傅點算》中越講越興奮，竟開名大爆陳靜（DaDa）當年拍戲撞鬼！她指DaDa拍攝電影《迷離夜》一場鬼戲時，在僅7度的室外突然發高燒近40度，情況一度危急，嚇得在場兩位主持不知所措，究竟當時片場發生了甚麼恐怖事？