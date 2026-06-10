師傅點算｜邵音音驚爆已故巨星出席自己喪禮！更排隊攞紀念冊 畫面極震撼

入行逾半世紀的邵音音，近日在節目《師傅點算》中驚爆靈異經歷，憶述多年前在一位男巨星的喪禮上，竟親眼目睹對方現身！她指巨星當時身穿米色衫、白色褲，挨住鐵馬觀看，場面極度詭異，更令人心寒的是，之後竟有更驚人的發現！