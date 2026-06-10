師傅點算｜邵音音驚爆已故巨星出席自己喪禮！更排隊攞紀念冊 畫面極震撼
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入行逾半世紀的邵音音，近日在節目《師傅點算》中驚爆靈異經歷，憶述多年前在一位男巨星的喪禮上，竟親眼目睹對方現身！她指巨星當時身穿米色衫、白色褲，挨住鐵馬觀看，場面極度詭異，更令人心寒的是，之後竟有更驚人的發現！
邵音音憶述巨星喪禮詭異一幕
邵音音在節目中分享了她印象最深刻的靈異經歷，事件發生在多年前一位男巨星的出殯日。她憶述當時殯儀館外人山人海，警方甚至要架起鐵馬維持秩序。就在一片混亂中，音音姐突然看到一個穿着米色衫、白色褲的人挨着鐵馬觀看，定神一看，竟然就是當日出殯的那位巨星本人！她起初以為自己眼花，但後來發現，現場並非只有她一人見到這個難以置信的畫面。
嘉寶師傅解畫稱巨星不捨粉絲
對於這個奇異現象，節目中的嘉寶師傅解釋，相信與該位巨星的生前為人有關。師傅指出，該位巨星是出了名地愛錫粉絲，估計是其靈魂因為不捨得一眾粉絲，才會在自己的喪禮上流連忘返，現身與大家告別。這個解釋為現場的詭異氣氛增添了一絲溫情，但音音姐接下來的補充，卻讓事件的驚嚇程度再度升級。
邵音音再爆巨星排隊領紀念冊
正當大家以為故事告一段落，邵音音語出驚人地補充，之後她竟然再次見到該名已故巨星！她表示，當時她看見巨星的靈魂竟然跟隨着一眾粉絲，一起排隊領取喪禮的紀念冊。這個畫面讓她感到非常震撼，一個已經離世的人，竟然像普通粉絲一樣，默默地排隊領取自己的紀念品，情景實在令人毛骨悚然。
網民聽完嚇親：毛骨悚然！
邵音音分享的恐怖經歷引來網民熱議，不少人表示難以置信。有網民留言直呼：「嘩！如果係真嘅都幾恐怖，自己去自己喪禮…」、「諗起個畫面都起雞皮，仲要排隊攞紀念冊…」、「究竟係邊個巨星？好想知！」亦有網民認為：「其實都幾sad，個巨星應該真係好錫啲fans先會咁。」更有網民大讚：「音音姐講嘢不嬲都好爆，但呢單嘢有埋其他人證，聽落好真！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期