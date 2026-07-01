師傅點算｜美少女Lemon深夜見白影兼天使圍繞！師傅揭真相非撞鬼：關八字事

在TVB節目《師傅點算》中，另一位有緣人美少女黃詩詠（Lemon）由父親陪同下求助，她自稱不時有靈異遭遇，曾在家中深夜瞄到白影掠過，更在迷糊間見到天使圍繞！正當以為又一宗撞鬼事件，嘉寶師傅卻語出驚人，揭示真相竟與她的八字有關，更即場為她進行儀式？