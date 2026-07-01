師傅點算｜美少女Lemon深夜見白影兼天使圍繞！師傅揭真相非撞鬼：關八字事
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在TVB節目《師傅點算》中，另一位有緣人美少女黃詩詠（Lemon）由父親陪同下求助，她自稱不時有靈異遭遇，曾在家中深夜瞄到白影掠過，更在迷糊間見到天使圍繞！正當以為又一宗撞鬼事件，嘉寶師傅卻語出驚人，揭示真相竟與她的八字有關，更即場為她進行儀式？
Lemon連環遇怪事深夜驚見白影掠過
樣貌娟好的Lemon由父親陪同到場，透露自己不時有奇特遭遇。她憶述有次深夜獨自坐在客廳，突然瞄到有白影掠過，但她當時未有感到害怕。她說：「我冇覺得好驚，幾日後媽咪問我係咪覺得屋企有靈體，話有位師傅睇到有。」後來經另一位師傅處理後，家中便再沒有出現靈體。另一次更奇特的經歷，是她在服食安眠藥入睡後，迷糊間竟見到有不同顏色光暈的天使圍繞在身邊，讓她分不清是幻覺還是現實。
嘉寶師傅揭真相指五行失調致身體虛弱
聽罷Lemon的經歷，嘉寶師傅卻斬釘截鐵地表示她並非靈異體質。師傅從玄學角度分析，指出Lemon之所以有這些奇特遭遇，全因其八字中火、土太旺，導致五行失調。嘉寶師傅解釋：「所謂五行失調，會導致長期失眠令到身體虛弱，磁場改變令到你容易接觸或者感應到靈體。」這個出人意表的診斷，將事件從靈異層面，轉向為個人體質與命格的問題。
即場進行封身儀式助Lemon做回正常人
在揭示了問題的根源後，嘉寶師傅決定即場為Lemon解決煩惱。為了讓Lemon可以做回「正常人」，不再受這些感應困擾，嘉寶師傅最後為她進行了一場「封身儀式」，目的是閂了她與靈界的感應能力。整個過程雖然未有詳細播出，但這個解決方案為Lemon的奇特遭遇畫上了一個句號，讓她有望重過安寧生活。
網民嘖嘖稱奇「原來八字都會影響」
節目播出後，嘉寶師傅以八字五行拆解靈異現象的角度，引起網民極大興趣，不少人表示大開眼界。網民紛紛留言：「以為又係撞鬼，點知係講五行，好特別！」、「失眠搞到身體弱，磁場改變…好似又有啲道理喎。」、「封身儀式好想知係點做，可惜冇影到。」、「Lemon終於可以瞓個好覺啦，恭喜！」、「呢個師傅好似幾有料，唔係一味講鬼神。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期