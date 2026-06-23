師傅點算｜情侶拜完必分手？In Lee師傅拆解指南宮呂祖傳聞！廟方急建平台補鑊？

近日In Lee師傅到訪台北著名指南宮，竟大膽挑戰當地最廣為人知的都市傳說——情侶拜完呂祖必分手！In Lee師傅直斥傳聞無稽，更爆出驚人內幕，究竟是神明無情還是另有別情？而廟方為打破傳聞，又作出了甚麼驚人舉動？