師傅點算｜情侶拜完必分手？In Lee師傅拆解指南宮呂祖傳聞！廟方急建平台補鑊？
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近日In Lee師傅到訪台北著名指南宮，竟大膽挑戰當地最廣為人知的都市傳說——情侶拜完呂祖必分手！In Lee師傅直斥傳聞無稽，更爆出驚人內幕，究竟是神明無情還是另有別情？而廟方為打破傳聞，又作出了甚麼驚人舉動？
In Lee師傅親訪指南宮 揭祈夢房神秘面紗
In Lee師傅在節目中帶觀眾到訪台北指南宮，廟內供奉的主神為呂祖呂洞賓，不少善信會前來祈求學問、智慧、事業及姻緣。廟內更設有獨特的「祈夢房」提供特別服務，In Lee師傅解釋：「相傳呂祖當年得道，都是靠『黃粱一夢』點化，所以好多善信都會住一晚，希望可以得到呂祖託夢指點迷津。」這個傳統讓指南宮增添了不少神秘色彩，吸引許多人慕名而來，希望在夢中獲得神明啟示。
In Lee師傅直斥無稽之談：「情侶分手係自己問題唔好賴神」
對於坊間盛傳拜訪指南宮的情侶會被呂祖拆散的都市傳說，In Lee師傅在節目中直言是無稽之談，並強調神明絕對不會做損人不利己的事情。她更笑著駁斥：「情侶分手係自己問題，唔好賴神。好多本身有問題（情侶）嚟拜，之後出問題就話畀神明拆散，好唔公平囉。」她認為許多情侶是將自身感情問題的結果，錯誤地歸咎於神明，對呂祖造成了極大的誤解。
經典七星池傳說 礦工靠託夢掘金翻生
事實上，指南宮除了有拆散情侶的傳聞，亦有許多靈驗的正面故事。其中最經典的要數到「七星池」的傳說，相傳在日治時期，有一名九份礦工因生意失敗，走投無路下到指南宮向呂祖祈願，並許下承諾，假如事業能東山再起，必定會斥資增建廟宇。其後，該名礦工在夢中見到七盞明燈的指引，最終根據夢境成功掘到金礦，一夜致富，印證了呂祖託夢的靈驗事蹟。
網民熱議指南宮傳聞：「差啲就信咗！」
節目播出後，網民對呂祖拆散情侶的傳聞反應熱烈。不少人留言表示：「原來係假嘅，差啲就信咗！」、「師傅講得好啱，自己有問題唔好賴神仙！」、「終於有人為呂祖平反！」。亦有網民分享：「聽過好多朋友講唔敢同另一半去，家下可以放心去啦。」事實上，指南宮為打破傳聞，近年已於後山修建了一處戀人平台，並配合姻緣木棧道及月老像，希望能祝福天下有情人終成眷屬。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期