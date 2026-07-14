師傅點算｜In Lee師傅台北掃廟驚見惡鬼！警告亂入隨時周身唔聚財

TVB節目《師傅點算》最新一集，In Lee師傅去到台北進行最後一站行程，竟在掃街式尋找能量好的廟宇時，有驚人發現！當她行至某間廟宇附近時，突然感到極度不自在，更直言見到大量惡鬼聚集，氣氛令人不寒而慄，究竟是哪間廟宇如此猛料？