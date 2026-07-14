師傅點算｜In Lee師傅台北掃廟驚見惡鬼！警告亂入隨時周身唔聚財
廣告
TVB節目《師傅點算》最新一集，In Lee師傅去到台北進行最後一站行程，竟在掃街式尋找能量好的廟宇時，有驚人發現！當她行至某間廟宇附近時，突然感到極度不自在，更直言見到大量惡鬼聚集，氣氛令人不寒而慄，究竟是哪間廟宇如此猛料？
In Lee師傅直擊煞氣廟宇見大量惡鬼
In Lee師傅在節目中帶領觀眾走訪台北廟宇，當行到中途，她突然停下腳步，面色凝重。她先指向其中一間天后宮表示：「哦，呢間天后宮感覺上唔係做好多功德，可能純粹畀人拜神，但就唔係好推介。」隨後她望向對面另一間廟，神情更顯緊張，並警告說：「另一間令我緊張係對面嗰間，我見到好多鬼，門口已經有，而且唔友善、煞氣好重。」她奉勸觀眾千萬不要亂入，否則後果堪虞。
In Lee師傅警告亂拜廟宇恐惹禍上身
對於該間充滿煞氣的廟宇，In Lee師傅進一步解釋其危險性，她直言：「如果嚟驅鬼可能惡鬼治惡鬼還可以嘅，但入到去就會周身唔聚財，就係呢類型嘅廟，唔建議大家入去囉。」這番話等於直接警告觀眾，若然沒有足夠的道行或特殊目的，胡亂進入能量不佳的廟宇，非但不能得到保佑，反而有機會沾染霉運，影響自身財運與健康，絕對不能掉以輕心。
尋獲正能量寶地獲神明傳遞訊息
幸好，行程中也有令人感到舒泰的發現。當In Lee師傅與團隊走到艋舺龍津宮時，她立即感受到截然不同的氛圍，就連同行的攝影隊都表示感覺舒服。在與神明交流後，In Lee師傅大讚對方非常熱情，更獲神明委託傳遞重要訊息給大眾。她興奮地分享道：「佢會即刻同你講好嘢，要我傳遞『廣結善緣是福報』呢個訊息。」正面的能量與之前煞氣重重的廟宇形成強烈對比。
網民驚呼：以後唔敢亂入廟
In Lee師傅的台北掃廟實錄播出後，其感應鬼神的能力震撼網民，紛紛留言表示驚訝。有網民表示：「好恐怖！以後真係唔敢亂入廟！」、「In Lee師傅好勁，隔住個mon都feel到個氣場。」、「信不信由你，但對天地神明有返啲敬畏之心係好事。」、「下次去台北要去艋舺龍津宮感受下正能量！」、「『廣結善緣是福報』呢句真！多謝師傅分享。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期