師傅點算｜A0咖啡師自認外貌協會！In Lee師傅當場情挑嚇到佢面紅？
A0男Barry自爆眼角高 In Lee師傅搞笑情挑
在節目現場，希望打破A0困局的咖啡師Barry向師傅求助，他自我介紹時坦白說：「我係一名咖啡師，未拍過拖。因為天秤座所以眼角比較高，屬於『外貌協會會長』……」話音未落，想不到向來鬼馬的In Lee師傅竟即場搞氣氛，更帶點挑逗意味地反問Barry：「我得唔得呀？」突如其來的「情挑」讓Barry措手不及，但他想也不想便回答「得」，率直的反應瞬間引爆全場笑聲，氣氛非常歡樂。
姻緣紅線竟有鐵尺聲 In Lee師傅爆Barry要求太高
搞笑過後，In Lee師傅認真為Barry開啟手腕上的「姻緣紅線」，並道出驚人發現：「佢條紅線有『轟轟』聲嘅，呢個係鐵尺嘅聲音，因為佢嘅準則高，所以紅線嘅硬度比較硬。」師傅更直接傳達神明訊息，笑言：「神明話『阿仔你要求太高，好難搞』」。隨後師傅更爆出Barry內心想法，指他雖然要求高，但是個「好好仔」，希望「將最好、最優質嘅第一次，留畀最鍾意嗰個……」此話一出，令Barry當場露出尷尬表情並無奈承認，再次引來全場起哄，同時亦有人讚賞他的忠貞。
神明提點先立業後成家 In Lee師傅勸Barry專注事業
In Lee師傅指出，Barry目前的心態暫時未夠成熟，正所謂「你睇人、人睇你」，提醒他擇偶時別人同樣在觀察他。因此，神明特別提點他現階段應先發展事業，當擁有安穩的工作後，自然有機會吸引到他心儀的優質女孩子。師傅最後總結神明的建議，直接向Barry表示：「要你事業有成，先至有選擇。」這番話為這位A0男指明了清晰的方向，讓他明白到提升自身條件才是覓得良緣的關鍵。
網民激讚師傅夠貼地：講得好啱！
節目播出後，In Lee師傅與A0男Barry的有趣互動引發網民熱議，不少觀眾大讚師傅的建議夠實際。網民紛紛留言：「In Lee師傅好搞笑，咁樣同個男仔講，佢先聽得入耳！」、「『你睇人、人睇你』呢句真係至理名言，好多男仔都唔明。」、「外貌協會會長但自己A0，笑死，師傅寸得好！」、「其實個男仔都幾可愛，希望佢快啲事業有成搵到女朋友啦。」更有網民大讚：「呢個師傅好貼地，唔係一味叫人拜神，叫人先搞好自己事業，好實際。」