師傅點算｜A0咖啡師自認外貌協會！In Lee師傅當場情挑嚇到佢面紅？

TVB Plus節目《師傅點算》昨晚（12日）邀來單身觀眾求姻緣，其中一位自稱A0（從未拍過拖）的咖啡師Barry直認是「外貌協會會長」，擇偶要求極高！鬼馬的In Lee師傅聞言竟當場情挑對方，一句反問令全場氣氛高漲，究竟師傅說了甚麼讓這位A0男粉絲面紅耳赤？