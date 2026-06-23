師傅點算｜In Lee師傅靠夢收徒弟？Rosa自爆奇幻夢境：師傅拖我手上香！
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夢境除了能帶來啟示，原來更可以促成師徒緣份！In Lee師傅的徒弟Rosa近日在訪問中驚爆，自己是因一個奇幻的夢境而正式拜師，夢中In Lee師傅更親自拖著她的手去上香，過程猶如電影情節，究竟這個夢暗藏甚麼玄機？
徒弟Rosa親述奇幻夢境 師傅溫暖拖手過馬路
徒弟Rosa在電話訪問中，詳細憶述了那個決定性的夢境。她透露在夢中，自己身處一條寬闊的馬路旁，感到非常徬徨無助。就在此時，In Lee師傅突然出現，Rosa形容：「跟住師傅用好溫暖嘅手拖我過馬路，跟住嚟到一座大香爐前，問我想唔想跪低上香……」整個畫面充滿靈性與溫暖，讓Rosa醒來後印象極為深刻，感覺到一股強烈的牽引。
In Lee師傅笑言神明兩度提議 揭開收徒真相
當Rosa第二天向上課的In Lee師傅講述這個奇特的夢境後，師傅的反應讓她大感意外。In Lee師傅聽罷笑言，原來神明已經兩次透過不同方式提議她收Rosa為徒弟。這個夢境彷彿是神明給予的最後確認，印證了二人之間存在著特別的師徒緣份。正因這個夢，最終促成了這段奇妙的師徒關係，讓Rosa正式拜入In Lee師傅門下。
師徒結緣起點曝光 Rosa為囝囝能見眾生求助
原來In Lee師傅與Rosa的緣份，早於這個夢境前已經開始。Rosa透露，兩人最初結緣是因為她的兒子天生能看到「眾生」，令她非常擔心，於是四處尋求協助，最終找到了In Lee師傅幫忙。在師傅的指導下，Rosa開始上課學習道家知識以保護家人，兩人因而建立了深厚的信任，也為日後的師徒關係埋下了伏筆。
網民大讚緣份奇妙：「好似電影情節！」
這段因夢結緣的師徒故事曝光後，引來網民嘖嘖稱奇。許多人留言大讚緣份的奇妙：「呢啲緣份真係好奇妙，好感動！」、「成個故仔好似電影情節咁！」、「聽完都起雞皮，神明嘅安排真係好神奇。」、「證明師傅同徒弟真係好有緣！」更有網民表示：「有個咁溫暖嘅師傅真係好好彩。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期