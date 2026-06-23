師傅點算｜In Lee師傅靠夢收徒弟？Rosa自爆奇幻夢境：師傅拖我手上香！

夢境除了能帶來啟示，原來更可以促成師徒緣份！In Lee師傅的徒弟Rosa近日在訪問中驚爆，自己是因一個奇幻的夢境而正式拜師，夢中In Lee師傅更親自拖著她的手去上香，過程猶如電影情節，究竟這個夢暗藏甚麼玄機？